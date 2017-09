“Wonder Woman” lo mejor y “The mummy” lo peor en cintas del 2017 

Los Ángeles.- La cinta “Wonder woman” (Mujer maravilla) fue designada como la mejor cinta del verano en el 2017 mientras que la peor fue “The mummy” (La momia) por la Sociedad de Críticos de Cine de Internet (LAOFCS, por sus siglas en inglés).

Los críticos de cine agrupados en el organismo dieron a conocer este jueves su lista de las diez mejores, asi como las diez peores películas del verano.

Las diez mejores cintas fueron “Wind River”, “The Glass Castle”, “Valerian and the City of a Thousand Planets”, “Spider-Man: Homecoming”, “Girls Trip”, “War for the Planet of the Apes”, “Dunkirk”, “Baby Driver”, “The Big Sick” y en primer lugar “Wonder Woman”

Entre las peores y en orden descendente se ubico a “Hitman’s Bodyguard”, “Rough Night”, “Atomic Blonde”, “The Dark Tower”, “King Arthur: The Legend of the Sword”, “The Emoji Movie”, “Snatched”, “Baywatch”, “Transformers: The Last Knight” y “The Mummy”.

Ntx.