Enrique Iglesias fascina al público durante concierto en Las Vegas

Las Vegas.- El cantante español Enrique Iglesias fascinó al público durante el concierto que ofreció ante más de cuatro mil personas en The Colosseum del Caesars Palace de esta ciudad con motivo de la celebración de las fiestas patrias de México.

Durante una hora y media, el ídolo internacional interpretó más de 15 temas de su repertorio musical ante un público enardecido con su presencia y que celebró cada uno de sus movimientos.

En medio del escenario, sobre la pasarela o entre las butacas, el artista hizo a los fans partícipes de su “show”. Como ya es costumbre, al pasearse entre la sala repartió saludos, besos y abrazos, pero también se dio oportunidad de acceder a las “selfies” y, con todo esto, la noche del sábado fue gratamente inolvidable para todos.

Ataviado de color negro y con su característica gorra puesta, Enrique Iglesias inició su espectáculo con una hora de retraso, justo cuando concluía la pelea entre los boxeadores Saúl “El Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin que también se celebraba en Las Vegas.

Sin embargo, esto no importó a la gente que ya lo esperaba en el recinto, pues lo recibió con júbilo al inicio del tema “I’m a freak” seguido de “I like how it feels”.

La energía del artista fue total desde el primer momento y a través de canciones como “Duele el corazón” y “El perdedor” conectó de inmediato con los asistentes, quienes jamás volvieron a ocupar sus asientos.

Incluso, mostró sus dotes como baterista al tocar el instrumento durante una estrofa de “Bailamos” y después obsequiar una de las baquetas a una seguidora de las primeras filas.

En todo momento el astro, nacido en Madrid en 1978, se mostró sencillo y agradecido con las personas que pagaron un boleto para disfrutar de su espectáculo.

Debido a que como parte del escenario se colocó una pasarela que recorrió en repetidas ocasiones, su público tuvo oportunidad de captar imágenes de él; sin embargo, uno de los detalles más valiosos para ellos fue que él mismo encuadrara la imagen y apretara el disparador.

Otro de los momentos sobresalientes ocurrió cuando subió al escenario a una pareja de hombres que no hablaban español, pero gustaban de su música y les dedicó la canción “Cuando me enamoro” durante el segmento acústico que presentó al lado de sus músicos y coristas.

Precisamente con una de ellas protagonizó el momento sensual de la noche al cantar a dueto “Loco”, bailar muy juntos y tocarle uno de sus glúteos.

“¿Qué tal allá arriba? y ¿acá abajo?”, fueron las primeras palabras que dirigió a la gente para luego agradecerles su presencia y entregar “Escapar”, que con la gran producción que distingue a sus espectáculos, lució a través de una pantalla que acaparaba todo el escenario.

Al concluir este éxito, parecía que había terminado el concierto hasta que tras una breve pausa Enrique Iglesias apareció de nuevo, pero ahora entre las butacas para interpretar “Héroe” y después “Bailando”, con la que provocó una gran fiesta.

Mientras sobrevolaban en la sala globos gigantes de color blanco, interpretaba “I like how it feels” y con “Súbeme la radio” concluyó su participación tras cumplir con las expectativas de su público. “Muchas gracias y arriba México”, expresó mientras que en la pantalla se visualizaba la bandera de este país.

