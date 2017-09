Pelea con Gennady Golovkin regresa credibilidad al boxeo: “Canelo”

Las Vegas. Sin importar la decisión de los jueces, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se mostró satisfecho con su actuación ante el kazajo Gennady Golovkin, pues regresaron al deporte de los puños la credibilidad pérdida.

“Fuera del empate, creo que esta pelea le dio al boxeo lo que necesitaba, credibilidad”, dijo el “Canelo” en rueda de prensa luego de la pelea que terminó en empate, con puntuaciones de 118-110 a favor del mexicano, 115-113 para “GGG” y 114-114.

Aseguró que cuando vio lastimado a su rival buscó por todos los medios noquearlo, y aunque falló en su objetivo, la afición salió satisfecha, lo cual buscaban. “Ahorita hay que disfrutar la pelea, revivió el boxeo, el público quedó contento, eso era lo que queríamos”.

Subrayó que sobre el ring hizo lo que le indicaron en su esquina ante un rival que no es el monstruo que dicen. “Toda la pelea hice lo que tenía que hacer, lo que me indicaban, hacer lo que hacíamos en el gimnasio, estoy orgulloso de lo que hice. Tiene el poder diferente a otros, pero no es el monstruo de pegada terrible que dicen, no lo sentí”.

Tras asegurar que sintió haber ganado al menos ocho rounds y la pelea, comentó que descansará el resto del año y estaría listo para un desempate con Golovkin el próximo año. “Si la gente quiere ver un desempate lo acepto. Voy a descansar el resto del año, ya nos sentaremos a platicar y ver qué es lo que viene, ahorita voy a descansar el resto del año”.

