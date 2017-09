Sí que importa dónde duermes

Traducción: Alfonso López-Collada G.

Ruido, temperatura, luz y más, te ayudan o te impiden dormir bien.

Pudiera parecer que no es para tanto, pero la verdad es que no debemos subestimar la importancia del ambiente en el que dormimos. Puede ser lo que te ayuda a alcanzar el descanso, o lo que te mantiene dando vueltas y tratando de acomodarte cada noche de desgastante insomnio. Así que considera tomar en cuenta estas 5 maneras de optimizar tu recámara para que sea el lugar en el que puedas tener un sueño de ensueño; pon atención al ruido, la temperatura, iluminación y –muy importante– tu colchón (y esto no es comercial, sino testimonio).

Aunque el principal ambiente en el que dormimos es generalmente nuestra recámara, hay excepciones como cuando viajamos a otra ciudad, dormimos en el avión, en una playa, en un hotel, etc. Y claro que no todo mundo tendrá la misma idea de lo que son las mejores condiciones de un ambiente para dormir, pero hay variables que deben tomarse en cuenta.

Ruido. Es obvio que es más fácil dormir en un lugar callado. Sea un vestigio de cuando la gente dormía en la selva y tenía que cuidarse para sobrevivir, o por cualquier otra razón, tendemos a responder a los estímulos externos mientras dormimos. En otras palabras: si oímos un ruido, nos despertamos.

Eso es una ventaja si un león nos quiere comer mientras dormimos en una caverna, pero cuando los vecinos deciden desvelarse oyendo música demasiado fuerte, no hay ventaja alguna. Cuando oímos ruido –tal vez inconscientemente– salimos del sueño profundo. Y si estamos intentando dormir en un ambiente ruidoso, nuestras posibilidades de disfrutar un sueño profundo y reparador se ven amenazadas. Así que es mejor tratar de lograr el ambiente más silencioso que sea posible.

Hay a quienes les sirve usar lo que se llama un aparato que produzca “ruido blanco” (como un ventilador) o tapones para los oídos, o encender el radio o la televisión en volumen bajo, para evitar los ruidos externos.

Temperatura. Mucha gente prefiere dormir en una habitación con temperatura ligeramente fría, porque es más cómodo poder taparse con las cobijas. Sea como sea, lo ideal es que la temperatura sea la correcta. ¿Y esa cuál es? Fácil: si nos despertamos titiritando o sudando, estamos durmiendo en un ambiente demasiado frío o caliente, y ahí hay un problema. ¿Por qué? ¡Pues porque nos despierta!

Toma en cuenta la temperatura del exterior cuando ya vayas a dormirte; bajará durante la noche, y lo mismo pasa con la de nuestro cuerpo: llega a su mínimo alrededor de las 4am. Si sufres de insomnio prueba a darte un baño tibio o caliente antes de irte a dormir, para que así tu temperatura baje igual que el clima mientras duermes; descansarás mejor.

Luz. La cantidad de luz de una habitación tiene impacto claro en la calidad de nuestro sueño. Por regla general lo mejor es la oscuridad, aunque hay quien prefiere tener una luz muy tenue para evitar tropezarse con algo si se levanta en la noche.

Debido a nuestro ritmo circadiano corporal, cuando hay oscuridad natural sentimos sueño. Incluso si por tus ocupaciones duermes durante el día, tratarás de hacerlo en un medio ambiente oscuro. La luz de la mañana es un factor clave para despertarnos; y por otra parte, la exposición a la luz artificial nos dificulta conciliar el sueño. Evitar las luces intensas una o dos horas antes de ir a la cama te ayudará a conciliar mejor el sueño, y a descansar más.

Cama y colchón. La manera en la que duerme la gente tiene una infinidad de variables, y no hay una “manera correcta” para todos. Las variables pueden ser por cuestiones de costumbre, cultura, situación financiera, preferencia personal y otros factores.

Algo a considerar puede ser el tamaño y la firmeza del colchón de tu cama. Tal vez te acomode una colchoneta o unos cojines, por ejemplo, pero sea lo que sea deberás tener como prioridad tu comodidad. No quemes tus ahorros porque crees que un colchón carísimo resolverá tu insomnio; antes consulta a un médico especialista en trastornos del sueño o ve a una Clínica del Sueño para saber si hay algo anormal que esté causando tus problemas para dormir.

Protege tu lugar para dormir. A veces la recámara se vuelve un lugar multi-usos, especialmente si tienes poco espacio (por ejemplo, los estudiantes de internados o quienes viven en habitaciones tipo hotel). Puede que tengas la televisión en tu recámara o incluso que tu mascota duerma junto a ti.

El dormitorio debe ser un lugar de relajamiento, y no una fuente de tensión o estimulación. Uno de los buenos consejos para dormir bien es que las recámaras son para el sexo y el sueño, no para otras actividades. No son para trabajar. Los aparatos electrónicos como computadora, televisión, sistemas de juegos, teléfonos, tabletas y todos sus similares, fuera. No es sólo que te quiten el sueño, sino que además pueden despertarte a media noche y dejarte con un incómodo insomnio hasta el amanecer.

Extra: Además de los factores físicos, ¿te ha sucedido alguna vez que se te mete una idea en la cabeza y te quita el sueño? Hay un truco para evitar eso: se trata de escuchar audiolibros, música o programas culturales, de ciencia popular, conferencias o entrevistas, que además de atenuar los ruidos extraños alejen de tu atención los pensamientos recurrentes, cíclicos, fatigantes.

¡Buenas noches!