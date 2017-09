Anaya en la mira…pero revira

Por Francisco Garfias.

“Compañía que le compró a Anaya, en un baldío”, título ayer, en primera plana, El Universal. Una cabeza fuerte, que por sí misma siembra sospecha entre los lectores, muchos de los cuales se alimentan sólo de titulares.

El nuevo golpe se lo dio el llamado Gran Diario de México al Jefe Nacional del PAN –y aspirante presidencial del Frente- en el tercer round del pleito que ambos sostienen desde noviembre del 2016.

La bronca que empezó con el tema de los hijos de Anaya en Boston, siguió con la fortuna de su familia política, y ahora con la venta de una nave industrial, en 53.7 millones de pesos a la empresa “Manhattan Master Plan Developement”.

La empresa, según el diario, está establecida en un terreno baldío. Está dedicada a la adquisición, venta y arrendamiento de espacios industriales AAA.

El texto afirma que los compradores son María Amada Ramírez Vega y Luis Alberto López, ambos pertenecientes a la clase media baja.

Para reforzar la idea del bajo estatus social de los adquirientes, el texto destaca que López se mueve en un Volkswagen Corsa modelo 1987.

Sabemos que Anaya ya exigió derecho de réplica. Quiere que se publique una nota aclaratoria en los mismos espacios donde se publicó la “información falsa”.

Nos dicen que de no hacerlo, el jefe panista se verá obligado a ejercer las acciones legales correspondien tes.

Anaya ha repetido hasta la saciedad que detrás de la “infame campaña” está el gobierno federal, que lo quiere desprestigiar.



* * *

Tenemos copia de la Cédula de Identificación Fiscal, emitida ayer por la SHCP y el SAT, que deja constancia del lugar donde se localiza la citada empresa.

El documento, con sellos oficiales, la ubica en la Carretera Estatal 431, Kilometro 2+200. Localidad El Marqués, Querétaro.

“Tipo de vialidad: calle. Número Exterior: Lote 82. Nombre de la colonia: Parque Tecnológico Innovación Querétaro. Entre calle: carretera 57”.

El documento está autentificado. Tenemos la fe notarial, la fuente que nos la facilitó pidió el anonimato.

“Es falso pues, que el domicilio de Manhantan Master Plan Developement esté en un terreno baldío”, nos dijo.

Calificó también como “falso” que los principales socios de Manhattan sean López y Ramírez Vega.

En la escritura pública 9,133 del 12 de septiembre del 2016, de la notaría 8, de Zapopan, consta que en esa fecha, el arquitecto Juan Carlos Reyes García compró el 99 por ciento del capital social de la empresa.

Nos dicen que para que no quede duda, ayer se solicitó al notario 29 de Querétaro que de fe sobre quien es el propietario de Manhattan y que el domicilio fiscal de Anaya no se encuentra ubicado en el inmueble al que se refiere la nota.

* * *

Los amigos del fallecido René Drucker Colín, secretario de Ciencia y Tecnología de la CDMX, andan muy enojados con Martí Batres. Lo califican de “oportunista”.

Y es que el presidente de Morena en la Ciudad de México se desbordó ayer en elogios hacia el desaparecido científico, al que alguna vez incomodo en redes sociales.

Tenemos copia del mensaje que Marti subió ayer en las redes sociales, sobre una reunión que sostuvo con Drucker en abril, en algún lugar de la colonia Florida.

De entrada reveló que Drucker le pidió que no se registrara en el libro de visitantes para no tener represalias o problemas.

Martí reveló lo omiso que fue Mancera no solo con Drucker, sino con el tema científico. Dice que tres cosas le llamaron la atención de la larga plática:

“Una: Me dijo que solo se había reunido con Miguel Ángel Mancera una vez: la ocasión que lo invitó a participar en su gobierno. Jamás había sido convocado a una reunión con el jefe de gobierno para hacer planes de trabajo o una reunión de gabinete.

“Dos. Me reiteró su simpatía por Andrés Manuel López Obrador.

“Y tres: me explicó los proyectos que estaba impulsando, como la inyección de agua tratada a los canales de Xochimilco, el apoyo a las pequeñas tienditas misceláneas a través del programa Tecnotiendas…”

Todo eso antes de escribir: “Descanse en paz”.

*

¿A poco Nueva Alianza le va a chaquetear a el PRI? Pues parece que lo analiza, a juzgar por la declaración que el presidente de ese partido, Luis Castro, le hizo en Imagen al director de Excélsior: Pascal Beltrán del Río.

Esta semana dará respuesta a la invitación que Alejandra Barrales le hizo a Nueva Alianza para unirse al Frente Ciudadano Mexicano que están comprometidos a formar PAN-PRD-MC.

La chiquillada está alarmada. No sabe que hacer para no perder el registro. Saben que el PRI ya no les garantiza la sobrevivencia en el 18.

* * *

Si es verdad -como dicen- que el sismo de 8.2 grados que devastó Chiapas y Oaxaca, sirvió de escaparate a los presidenciables del PRI, no hay duda de que Miguel Osorio fue el que mejor lo aprovechó.

Día con día lo vimos en las pantallas de televisión, en las redes sociales, lo escuchamos en los reportes de radio, la actividad desplegada en las dos entidades por el secretario de Gobernación.

Su gente lo presume con orgullo: “Se ha chingado mi jefe coordinando a todo el gabinete en Chiapas y Oaxaca”.

¿Y qué dirán los otros?



Fin.