-Indigna la protección a Ruiz Esparza

Por Héctor Moctezuma De León.

Este lunes hubo nuevamente movilizaciones para exigir la renuncia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, responsable del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca en el murieron dos personas.

Organizaciones de sociedad civil abrieron el paso en más de una docena de casetas de peaje de puentes y autopistas federales, dejaron pasar libremente a los usuarios, pero el presidente Enrique Peña Nieto, ni los vio ni los oyó.

Existe una verdadera indignación por la protección que Peña Nieto brinda al titular de la SCT que permanece en el cargo a pesar de los señalamientosde la Secretaría de la Función Pública que hacen evidente su responsabilidad en el colapso de una carretera que se hizo mal por la falta de supervisión de la Secretaría que encabeza Ruíz Esparza.

Lo menos que se pregunta un sector de la población es qué le debe el presidente a este señor que debería estar en la cárcel por el daño patrimonial causado por su negligencia y, no sólo eso, por un caso evidente de corrupción en el desarrollo de la obra.

Desgraciadamente la ausencia de un Estado de Derecho favorece las fechorías de este tipo de personajes, tan nefastos, que al igual que otros miembros del gabinete gozan de total impunidad.

¿Será que en las elecciones del próximo año los electores pasen la factura al PRI por los excesos del peñismo que ha causado más estragos que los sismos que sacudieron a varias entidades federativas del país en días pasados?

Otro que no parece importarle el saqueo que hizo la administración pasada en el Estado de México es Alfredo del Mazo, ningún pronunciamiento en contra de la corrupción ha hecho hasta ahora. Por cierto quien multiplicó su fortuna fue el secretario particular de Eruviel Ávila, Ernesto Millán Juárez, al igual que otros colaboradores del ex –gobernador aspirante a la candidatura del PRI…En el marco de la Semana Nacional del Emprendedor, el empresario Ricardo Salinas Pliego anunció que durante el próximo Movimiento azteca, el número 100, a celebrarse el próximo 21 de septiembre, el Grupo Salinas donará un peso por cada peso que reciba de la sociedad para las comunidades afectadas por el temblor y el huracán. Asimismo la taquilla del concierto que ofrecerá el 12 de octubre el compositor yucateco Armando Manzanero, acompañado de la orquesta Esperanza Azteca, se destinará, íntegramente a la reconstrucción de las zonas afectadas…Como si el país estuviera en jauja,en muchos municipios celebraron el grito de la independencia a todo lujo, por ejemplo en Altamira, Tamaulipas el ayuntamiento municipal contrato a la Sonora Dinamita para amenizar el festejo, mientras que en Pánuco, Veracruz el alcalde Ricardo García Guzmán, hijo del ex –contralor de Javier Duarte, alardeo de que presentaron espectáculos de primera, claro con cargo al erario…Tuvo que dejarse sentir la presión de la sociedad civil para que el gobierno de Puebla anunciara la cancelación de la concesión a la empresa Cabify a la que pertenecía el chofer que violó y asesinó a la estudiante de Ciencias Políticas Mara Fernanda Castilla.

