Celebridades comparten mensajes de apoyo para México

México.- Tras el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter registrado a las 13:14 horas en México, celebridades nacionales e internacionales, publican mensajes de apoyo para los afectados a través de redes sociales.

Luego de las imágenes y noticias del sismo ocurrido la tarde del martes difundidas en los medios, variedad de artistas no dudaron en manifestar su apoyo y compartir mensajes y sus oraciones para todas las familias afectadas.

La activista pakistaní Malala fue una de las que no tardó en hacer público su apoyo, “estoy rezando por México/sending my prayers to México”, se leyó en su tuit.

“Estas imágenes me duelen en el alma, te quiero México”, publicó la ahora solista Camila Cabello junto con un video donde se aprecian algunos derrumbes de la capital.

Asimismo en la cuenta oficial de sus ex compañeras, Fifth Harmony, se lee: “Devastador. Nuestros corazones están contigo Ciudad de México”.

De igual manera el cantante Shawn Mendes, quien tiene programado un concierto en la ciudad el miércoles por la noche, escribió: “Muy apenado por lo que pasó en la Ciudad de México. Espero que todos se encuentren bien”.

Por su parte, la bloguera chilena Inna Moll compartió: “fuerza México! Les mando las mejores energías”.

La cantante mexicana Belinda reportó la ayuda que ofrece a aquellos que se lo piden, “estamos haciendo todo lo posible por reunir lo más que se pueda para apoyar! #Sismo #México”.

Ntx.