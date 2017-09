Atiende Secretaría de Cultura reconstrucción de patrimonio García Cepeda

México. La Secretaría de Cultura Federal cuenta hoy con alrededor de 200 expertos y especialistas, y fondos económicos provenientes de seguros, del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de apoyos internacionales del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, para reconstruir casi 870 inmuebles artísticos, históricos y culturales afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en nueve entidades del país.

Así lo informó María Cristina García Cepeda, titular de esa dependencia, en entrevista con Notimex, y añadió que “estamos consternados y, sin embargo, trabajando con ímpetu, dedicación y solidaridad por México, cumpliendo las indicaciones del presidente Enrique Peña Nieto, quien también ha estado cerca de esta situación. En este instante, trabajamos de la mano con los gobiernos de los estados y municipios, y otras instancias del gobierno federal”.

Se trata, explicó la funcionaria consternada por la situación que vive el país, de un “estado crítico” porque hay algunas edificaciones con daños de consideración. Es una situación delicada, por eso se trabaja intensamente. Los reportes del personal capacitado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y de la Dirección General de Sitios y Monumentos Históricos son preocupantes.

“Son más de 200 especialistas en brigadas haciendo el recuento de los daños. Contamos con la participación de los gobiernos estatales y municipales para este levantamiento, lo que significa que de inmediato estamos iniciando con los trabajos de reparación en las edificaciones que requieren atención inmediata”, añadió al citar algunos de los monumentos históricos con mayores afectaciones contabilizados por los expertos.

En Puebla, las torres de la Iglesia de los Remedios en San Andrés Cholula sufrieron un daño mayor; en la Ciudad de México la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en la colonia Guerrero, tiene daños graves en la cúpula, y en Tlatelolco una de las torres de la Iglesia de Santiago Apóstol se colapsó; en Morelos los ex conventos de Tlayacapan y de Tepoztlán sufrieron daños graves, anotó.

“Estamos revisando sin descanso, porque este patrimonio es de todos los mexicanos. Sin embargo, lo que más nos ocupa es que no exista riesgo para ninguna vida. En ese sentido, desde la Secretaría de Cultura giramos instrucciones para cerrar museos, teatros y casas de cultura, y he hablado con las autoridades eclesiásticas de las entidades con iglesias dañadas para que no den acceso a los fieles, en tanto no vuelvan a estar en condiciones”, dijo.

Al mismo tiempo, subrayó, se tienen precauciones necesarias para evitar daños mayores en caso de réplicas de consideración. Primero se levanta el censo de las edificaciones históricas, artísticas y patrimoniales que han sido afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre en curso. “Después de esa tarea, que ya se terminó de hacer en Oaxaca y Chiapas, estamos en la etapa de recuperación de esos inmuebles patrimonio”, indicó.

En los casos de afectaciones importantes y que podrían generar un daño mayor, como un colapso, las brigadas están trabajando en el apuntalamiento, como se hace en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo y el Estado de México, donde se trabaja para tener una aproximación de los daños, expuso.

La responsable de la política cultural del país puntualizó que “hasta hoy, la Secretaría de Cultura Federal ya tiene un censo de aproximadamente 870 edificaciones con daños de diferentes magnitudes”.

Subrayó que la dependencia a su cargo dispone del seguro del INAH para edificaciones patrimoniales, así como de la participación para la reconstrucción del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), de apoyos internacionales estimados para emergencia por el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, de la participación de las comunidades afectadas y otros apoyos más.

García Cepeda ha visitado en los últimos días comunidades de Chiapas y otras entidades, donde la población está dispuesta a colaborar con mano de obra, y a través del Programa de Empleo Temporal se remunerará a las personas que están dispuestas a aportar su trabajo para reparar el daño que sufrió su patrimonio histórico, artístico y cultural, lo que le llena de satisfacción, aseveró.

Además, la Secretaria de Cultura Federal ha recibido la propuesta de apoyo por parte de empresas particulares, colegios de arquitectos y otras instancias, lo que a todas luces refleja la solidaridad del pueblo de México, situación que “estamos viviendo y sintiendo. Ponemos lo mejor de nosotros para mantener en pie el rico patrimonio ahora afectado por los sismos, orgullo de todos los mexicanos y motivo de identidad para las comunidades”, destacó.

Recordó que el censo de los daños, que inició inmediatamente después del sismo del día 7, se tuvo que actualizar a raíz del terremoto del día 19, y sigue en marcha, por lo que es prematuro señalar una fecha de conclusión de las obras de reparación.

“Será un trabajo titánico de mediano y largo plazo, como es el caso de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, severamente dañada, cuya reparación llevará muchos meses”, acotó.

Hay algunos inmuebles cuya reparación será en pocas semanas, y otros que requerirán de varios meses, “porque no estamos hablando de la reparación de casas, hospitales u otras construcciones, sino de la reconstrucción profesional del valioso patrimonio artístico, arqueológico e histórico del país. En muchos casos, se trata de edificios cuya antigüedad es de 200 y hasta 500 años, edificios emblemáticos, que son parte de nuestra historia”, hizo hincapié.

Esa labor, subrayó, es para especialistas y conocedores del tema, pues no es un trabajo en serie, pero existe personal suficiente y capacitado para realizar la reconstrucción, y con voz entrecortada externó: “Tengo el corazón triste por ver que nuestro país atraviesa por situaciones tan complejas como estos dos acontecimientos sísmicos que tanto nos han afectado a todos”.

Sin embargo, añadió enseguida, “mi corazón también late con intensidad y energía, con apoyo y esperanza, porque el nuestro es un pueblo que merece conservar su patrimonio; somos un gran país, una potencia cultural cuyo mayor valor son los mexicanos. Eso está siendo demostrado en estos momentos, así lo he constatado en todos los puntos donde he estado y veo a la gente dando el mejor de sus esfuerzos para poner en pie su patrimonio”.

Los alrededor de 200 expertos y especialistas, entre quienes se encuentran reconocidos arquitectos, restauradores, estructuralistas y otros profesionales más, han determinado los diferentes niveles de afectación en recintos de la Ciudad de México (30), Puebla (150), Morelos (200), Tlaxcala (50), Guerrero (5), Hidalgo (4), Oaxaca (325) y Chiapas (102). Tras el censo, ya iniciaron las labores de apuntalamiento y prevención de mayores daños.

En la Ciudad de México, resultaron afectados, entre otros, los templos de Santiago Apóstol Tlatelolco, San Bernardino, La Profesa, Capilla de San Marcos, Santa Catarina, Templo de Santa Catarina, Templo de Santo Domingo, en el Centro Histórico.

Igualmente, Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en la colonia Guerrero; Antigua Parroquia de Indios, Templo de El Pocito, Parroquia de San Gregorio y el viejo Templo de San Bernardino de Siena.

En el Estado de Morelos, el exconvento de Oaxtepec y los templos de Tlaltzapan, Jiutepec, Hueyapan, Ocuituco, Yautepec, Totolapan, Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapiztla, Tlahuacan, Tetela del Volcán, Temoac, Tepalcingo, Amayuca, Tetililla, Huazulco, Zacualpan y Axochiapan.

Mientras que en Puebla, el Templo de Zacapala y la Iglesia de los Remedios en San Andrés Cholula; en Guerrero, los templos de Santa Prisca (Taxco) y de Olinalá; y en Tlaxcala, la iglesia de San José.t

Ntx