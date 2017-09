‘Fear The Walking Dead’ me exigió hasta el ‘extremo’: Danay García

México.La actriz cubana Danay García asegura que su participación en la popular serie de televisión estadunidense Fear the Walking Dead le exigió “hasta el extremo” que estuvo en un “estado de emergencia continuo”.

En una entrevista telefónica desde Los Ángeles, García dice que esta serie de muertos vivientes “demanda mucho de los actores, tanto física como mentalmente” y ella tuvo que hacerlo durante los 22 capítulos en los que encarnó a su personaje.

Luciana me ha llevado a la tierra, porque el hecho de hacer una serie apocalíptica te pone en un estado de emergencia continuo en el que cada minuto cuenta. Tienes que entender el presente de lo que estás haciendo”, añadió la cubana.

La actriz indicó que estas lecciones las ha interiorizado de una “manera muy profunda” y trasladado posteriormente a su “vida personal”, y que esa mentalidad positiva la lleva a disfrutar el momento y lidiar con cualquier situación, ya “sea buena o mala”.

Fear The Walking Dead, derivada de la premiada producción televisiva The Walking Dead, mantiene su éxito tras el estreno el pasado 11 de septiembre de la segunda parte de la tercera temporada y ya recibió luz verde para una cuarta entrega.

En la nueva temporada, adelantó, habrá “mucha acción”, aunque se abordarán además temas como el racismo y los enfrentamientos entre los nativos americanos y los estadunidenses.

La cubana, que ya en el pasado destacó en la exitosa serie Prison Break, dice ser una actriz de acción, como demuestra su próximo estreno, el próximo 3 de octubre, de Sniper: Ultimate Kill.

En esta cinta, García interpreta a la agente especial Kate Estrada, que lucha contra una banda de narcotraficantes en Colombia.

Cuando leí el guión y empecé a ver las explosiones y la intensidad de la acción, no me lo pensé dos veces, así que me fui para Bogotá”, afirmó García, que aseguró que antes de empezar el rodaje se sometió a un “entrenamiento fuerte” y aprendió a manejar armas.

“Decidí saltar al abismo”, sostuvo la cubana, que aunque afirmó que rodar seis días a la semana fue “muy intenso”, para ella fue un “logro gigante” conseguir interpretar al personaje.

Pero sus inquietudes artísticas van más allá y acaba de producir la película “Loca”, rodada en México y que se estrenará a finales de este año.

