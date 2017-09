La nueva versión de ‘Jumanji’ difunde su tráiler

México.El tráiler de Jumanji 2 ya está aquí, y deja algunas perlas cómicas pero, sobre todo, carreras delante de imponentes amenazas salidas de una inmensa jungla y un breve guiño a su predecesora. Dwayne Jonhson,Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan son los avatares de cuatro adolescentes sumergidos en el salvaje mundo de Jumanji y los claros protagonistas del tráiler. Sin contar a los hipopótamos y demás criaturas feroces.

“Eliges un personaje y juegas con él”, la base parece sencilla para los jóvenes protagonistas que descubren el videojuego. Lo que desconocen es que caerán literalmente en una tierra llena de criaturas hostiles. Y en otra cara y otro cuerpo, algo que causa la impresión de los cuatro amigos.

El adelanto, de más de dos minutos de duración, se aleja del mundo en el que Alan Parrish descubrió el misterioso juego para adentrarse casi en su totalidad en una peligrosa jungla, donde el espectador se encontrará con Nick Jonas a los mandos de un helicóptero que no inspira ninguna confianza… ¿ayudará a los cuatro amigos a escapar de Jumanji?

Por otro lado, las reacciones de los cuatro amigos tratando de controlar sus avatares traerán frescor al filme.

“Te lo advierto, creo que pego muy fuerte” dice el avatar al que da vida The Rock, en línea con lo que los espectadores suelen ver del musculoso actor. Quien parece no tenerle miedo es su compañero, encarnado por Kevin Hart, que no cesa en su empeño de bromear, siempre que no esté aterrado por las bestias que se cruzan en su camino.

Cuatro compañeros de instituto descubren un vieja videoconsola con un juego del que nunca han oído hablar, Jumanji, y se sienten inmediatamente atraídos por la ambientación selvática del juego, para entonces verse transformados en los avatares que han elegido.

El jugón Spencer se convierte en un musculoso aventurero (Dwayne Johnson), la estrella de futbol americano Fridge pierde (en palabras propias) “los 60 cm superiores de su cuerpo” y se convierte en un genio (Kevin Hart), la chica popular Bethany se convierte en un profesor de mediana edad (Jack Black) y la tímida y apocada Martha se convierte en una aguerrida luchadora (Karen Gillan).

Por si eso fuera poco, descubren que no solo están jugando a Jumanji, sino que también tendrán que sobrevivir en él. Para superar el juego y regresar al mundo real, deberán embarcarse en la aventura más peligrosa de sus vidas, descubrir qué fue lo que dejó Alan Parrish 20 años antes y cambiar la forma que tienen de verse a sí mismos, o quedarán atrapados en el juego para siempre.

Excelsiorv