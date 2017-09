-La Sociedad Civil llegó antes

Por Héctor Moctezuma De León.

Desde los primeros momentos después de la sacudida de las 13.14 horas en la capital del país y cuatro estados del país, la sociedad civil salió a las calles para remover escombros y rescatar a sus hermanos que quedaron atrapados en los edificios derruidos por el movimiento telúrico.

En las calles de la Ciudad de México, los cuerpos de seguridad, ejército, marina, policía federal y policía local aparecieron horas después cuando la tragedia cobraba dimensiones catastróficas, así se vio en las primeras imágenes de la televisión.

Como en el terremoto de 1985 cuando el presidente Miguel de la Madrid se quedó pasmado, encerrado en Los Pinos sin saber qué hacer, la sociedad civil sacó la cara y logró aminorar los efectos de la tragedia que dejó más de 200 muertos en cuatro entidades federativas del país.

Los voluntarios afrontaron la situación en mejores condiciones que hace 32 años, las redes sociales fueron de una gran ayuda, además de que se cuenta con mejores aparatos de localización, como celulares, escáners y otros medios. Destacó el trabajo de “Los Topos”, de Héctor “El Loco” Méndez así como de otros grupos que se sumaron a la gran labor de rescate de las víctimas.

En un principio hubo desorganización, pero a medida que fue avanzando el tiempo la coordinación entre voluntarios y autoridades fue dando mejores resultados y se logró rescatar con vida a muchas personas que quedaron sepultadas en los escombros.

Después del temblor del 7 de septiembre en la visita que realizó al Centro Nacional de Previsión de Desastres, CENAPRED) el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se realizará una valoración muy precisa sobre las condiciones de los inmuebles, todo parece indicar que no fue así.

¿Se hizo una valoración exhaustiva de las escuelas de parte de la Secretaría de Educación Pública? Los hechos muestran que no, porque algunos planteles debieron ser cerrados hasta no tener la certeza que estaban en buenas condiciones, el caso de la escuela Enrique C. Rébsamen mostró que no se cumplieron cabalmente las órdenes presidenciales. ¿Hay responsabilidades que deslindar?

Los abusos en el manejo de la ayuda humanitaria se han presentado también en la Ciudad de México como sucedió en la delegación Álvaro Obregón en donde los víveres fueron canalizados a otras colonias y no a las zonas de desastre…El que se llevó un susto fue el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong quien en una visita a la zona centro de la CDMX de plano lo corrieron…Una vez que aminoren los efectos de la tragedia en la capital del país, antes de irse a buscar la candidatura que tanto anhela, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera deberá aclarar sí la mafia de las inmobiliarias está cumpliendo con el reglamento de construcción, porque en los hechos demuestran lo contrario. Y las grúas del señor Mancera siguieron cumpliendo con sus cuotas de arrastre a costa de los automóviles que los voluntarios estacionaron en el primer lugar que encontraron, que poca.

