¿Quién dijo que los millennials son una generación perdida?

Por Francisco Garfias.

Ninguno de los chavos que masivamente salieron a ayudar a las víctimas del sismo en distintos puntos de la Ciudad de México vivió el terremoto del 85.

Todavía no eran de este mundo.

Pero en la tragedia se han improvisado lo mismo como cargadores que como agentes de tránsito, choferes, vigilantes, ayudantes de enfermeros, barrenderos, meseros que regalan comida a policías, soldados, voluntarios, rescatistas.

Este reportero caminó ayer por la emblemática colonia Condesa. Lo que vio lo conmovió. Nudo en la garganta. Contrastaban en la ropa, pero no en los corazones.

En el Parque México observamos “juniors” y chavos banda formando una sola fila para agilizar la ayuda que fluía sin cesar.

En el cruce de Avenida Sonora, la hacían de agentes de tránsito para evitar embotellamientos. En los edificios colapsados sacaban piedras, acarreaban madera, repartían víveres.

Eran muchos, incontables, incansables.

¿Quién dijo que los millennials eran una generación perdida y sin objetivos? Me quedó claro que son falsos los señalamientos de que todo les da igual.

Ayer demostraron que no son indiferentes al dolor ajeno y que heredaron el mismo sentimiento de solidaridad que sus padres tuvieron en septiembre de 1985.

¡Chapeau!

En la tragedia, casi todo mundo se puso las pilas. Desde el más poderoso empresario hasta el más humilde trabajador.

El gobierno caminó a ritmo de los ciudadanos en la tarea de salvar vidas. El vapuleado presidente Peña se puso a la cabeza de los esfuerzos de apoyo a la población damnificada. “Todos somos uno”, sintetizó en su mensaje a la Nación.

Hay bancos que no cobran comisiones en los cajeros y funerarias que ofrecen sus servicios gratuitos, corporativos que ofrecen duplicar, triplicar o quintuplicar los donativos.

Parece un sueño: La avaricia derrotada por la solidaridad; el lucro subordinado a la generosidad.

Telefonía celular gratis, hospitales gratis, atención médica gratis, medicinas gratis, transporte gratis, peaje gratis, alcohol, agua oxigenada, agua para beber, palas, picos, lámparas, carretas, ropa y, sobre todo, brazos, muchos brazos, femeninos y masculinos, auxiliando.

Todo el mundo en sintonía, salvo los partidos políticos que, a excepción de Morena, nada quieren saber de la propuesta de donar 20 por ciento del financiamiento que les corresponde para ayudar a los damnificados.

En el INE ya dieron color: no se pueden desviar los recursos etiquetados a los partidos políticos. ¿De veras? ¿Ni siquiera en una emergencia humanitaria? No me digas Lorenzo Córdova.

Ya lo apuntaba ayer la conductora Lilly Téllez en su video-columna de SDPNoticias.

Los líderes de los partidos se quedaron “calladitos, calladitos” ante la propuesta de donar 20 por ciento de sus prerrogativas para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo.

“Ni que fuera su dinero, en realidad son nuestros impuestos”, subrayó Lilly.

Y es la pura verdad.

El silencio de los partidos ya les encareció la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil. En redes sociales se promueve una propuesta de la organización Change.Org que exige donen los siete mil millones de pesos que recibirán en este año electoral.

Anoche casi un millón de personas la había firmado.

De vuelta en la Condesa. En avenida Álvaro Obregón se observaban batallones de batas blancas que eran aplaudidos a su paso.

En avenida Ámsterdam y junto a la Sala Chopin vimos a soldados, marinos y rescatistas trepados en los escombros.

Atestiguamos cómo el sonido de un silbato y los puños alzados alertaban sobre la urgencia de silencio, al menor indicio de vida entre los escombros.

Policías federales, locales y rurales disuadían a los pocos que quieren aprovechar las casas vacías. Los hay en cada esquina.

La mismas escenas eran reportadas en el emblemático Colegio Rébsamen, de Coapa, en Xochimilco, en División del Norte, en Yucatán, en Viaducto…

No fue en vano el esfuerzo. Cifras oficiales hablaban, la tarde de ayer, de 53 personas rescatadas con vida de los escombros.

En avenida Nuevo León nos topamos con la joven diputada del PVEM, Sofía González Torres. Iba rumbo a otra zona de la ciudad fuertemente afectada.

Antes de retirarse nos pidió que difundiéramos el mensaje: Urgen ambulancias para Xochimilco.

Anoche iban 233 víctimas por el sismo y contando…

En la CDMX van 102, 69 en Morelos, 43 en Puebla, 13 en el Edomex, cuatro en Guerrero y uno en Oaxaca, según Protección Civil.

Fin.