Abraham Mateo cancela gira en solidaridad con México y Puerto Rico

México.En señal de solidaridad por los desastres naturales registrados en México y Puerto Rico, el cantante español Abraham Mateo pospuso la gira que tenía planeada a partir de este viernes por América Latina y España.

“Es imposible tener un espíritu de celebración ante tanto dolor y devastación. Soy afortunado y me enorgullece contar con el apoyo de millones de personas alrededor de América Latina, Estados Unidos y el Caribe.”Por lo que hoy más que nunca me uno a su luto y les envío toda mi fuerza y mis oraciones”, expresó en cantante y bailarín en un comunicado de prensa.

Agregó que debido a esto, decidió posponer el “tour” que iba a realizar del 22 de septiembre al 3 de octubre por España y América Latina.

“Porque no solamente es lo correcto, sino que es lo que me dicta mi corazón. En su lugar, me propongo ayudar de cualquier forma posible y urjo a todos mis fans a que apoyen y donen a los diferentes países que ahora mismo necesitan de nuestra solidaridad”.

El boletín, firmado por Mateo, incluye los hashtag #FuerzaMexico y #FuerzaPuertoRico, en referencia al sismo registrado hace unos días en México, y al huracán que devastó la isla caribeña.

Ntx