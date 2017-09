Jennifer Lawrence aprende de los grandes

México.Jennifer Lawrence causa ex­pectación en el públi­co al querer verla en la película ¡Madre!, en la que trabaja con Javier Bar­dem, Michelle Pfeiffer y Ed Ha­rris. Sus fanáticos expresaron su admiración por la actriz de 27 años.

Si no fuera por los admira­dores yo no podría hacer lo que tanto amo y no creo que fuera útil en esta sociedad si no pu­diese ser actriz. Es lo único que sé hacer y amo mi trabajo. Por eso, si no tuviera fans, no sé qué haría yo”, manifestó.

“No tengo palabras para agradecerles. Espero que les guste esta nueva película en la que se insinúa el lado insaciable de la humanidad, especialmen­te ahora con internet, donde pa­rece que siempre necesitamos más.”

Asegura que trata de com­placer a su público en todo mo­mento, aunque sí pone límites en algunos momentos.

Cuando salgo y voy al su­permercado o a un restauran­te… encuentro cierto balance. Pero tampoco me siento mal si me toman fotos sin maquillaje, no me interesa escuchar lo que dicen los sitios de moda si no les gustan mis pijamas”, comenta divertida.

Con la experiencia que tiene ahora en el medio artístico, dice que si tuviera que aconsejarse al inicio de la carrera se diría “ase­gúrate de saber cuánto cobran los demás antes de aceptar un trabajo”.

Jennifer Lawrence ha logra­do más de cinco mil 500 millo­nes de dólares en recaudaciones con sus filmes, lo que la con­vierte en la más exitosa de su generación.

Como dato curioso, Jennifer perdió el protagónico del fil­me Crepúsculo, frente a Kristen Stewart, pero rápidamente con­siguió su éxito con las cintas de Juegos del hambre y ahora hace un papel diferente en ¡Madre!

“Me gustó que fuera dis­tinto, algo que nunca antes ha­bía hecho. Muestra un lado mío desconocido que nunca había tocado. También ayudó el ensa­yo riguroso de tres meses y hay una parte en mí que Darren Aro­nofsky me ayudó a encontrar. Fue difícil.

Darren me contó sus ideas y me pareció que era único y un verdadero desafío. Hace años que lo admiro. Me encanta su bravura. En ningún momento tuve dudas. Con esta película aprendí a crear varios aspec­tos de una personalidad que no existe. Y no hubiera podido hacerlo si no fuera por Darren”, enfatizó.

¡Madre! muestra a Jennifer Lawrence como la fiel espo­sa de un famoso poeta (Javier Bardem) que con su popula­ridad le abre las puertas de su enorme casa embrujada a todo aquel que quiera entrar. Por momentos parecería que vive una pesadilla de la que no pue­de despertar como si estuvie­ra completamente loca por no aceptar la popularidad del ma­rido, “es alegórica, con enor­mes metáforas universales y bíblicas.”

“Al descifrar el perso­naje encontré la verdad de la historia y de mos­trar algo diferente. Ni siquiera usaba zapa­tos fuera de cámara porque eran ob­jetos que nunca hubiera usado mi personaje.

La conexión con la casa la sentí desde un principio”, recordó.

Lawrence confió que el personaje que interpreta Mi­chelle Pfeiffer, como si fue­ra Eva en el paraíso, le llamó mucho la atención.

“Fue interesante, porque me la pasé pensando ‘me hu­biera encantado tener ese personaje’. Para el papel que yo hice ella es invasiva.

“La pasé increíble con Mi­chelle (Pfeiffer). Es muy cáli­da, totalmente normal. Es una mamá y una gran mujer, in­teligente. Fue divertido tam­bién trabajar con Ed (Harris) y Javier (Bardem). La pasa­mos muy bien, aunque no se llegue a notar lo mismo en la pantalla.

La joven actriz reflexionó sobre lo que significó trabajar con gente reconocida como Bardem, Harris y Pfeiffer.

“Se supone que me te­nían que intimidar en el cine y supongo que eso funcionó finalmente a mi favor.

Fue increíble tra­bajar con gente como ellos. Puedo decir que alterné con ver­daderos actores, de los mjores del mundo. Y puedo asegurar que tra­bajar con ellos me hacen mejo­rar como actriz”, finalizó.

Excelsior