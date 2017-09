México. El Sistema Nacional de Salud tiene abasto suficiente de medicamentos para atender la emergencia aguda por el sismo del martes, por lo que hay capacidad de responder incluso sin la ayuda internacional o las donaciones de las farmacéuticas.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales, explicó que, a diferencia de 1985, esta vez no hubo la misma cantidad de colapsos, y por ello se puede atender a la población con lo que se tiene.

“En términos de las donaciones que nos han ofrecido, incluso instituciones y cámaras (de la industria farmacéutica) nosotros les decimos: espérense, dejen que veamos, no tenemos problema de abasto”, subrayó.

No obstante, a las personas que van y donan medicamentos no se les puede decir que no, pero sí se les hace el llamado a no llevar medicinas caducas, porque eso implica un riesgo para la población y un mayor trabajo estarlas seleccionado.

Pablo Kuri agregó que México ha recibido ayuda internacional y le da la bienvenida, pero no era apremiante tenerla porque por ahora se tiene abasto suficiente de medicamentos.

Expresó que en algún momento podría faltar algo y entonces se buscará resolverlo internamente, o en su momento se le dirá a la ciudadanía qué hace falta.

Por otra parte, recordó que la lista de pacientes hospitalizados afectados directamente por el sismo, que se encuentran en las instituciones del sector público y algunas privadas, está disponible en Locatel tanto en su línea telefónica 56581111, como en su portal electrónico.

Esta lista se actualizará todas las tardes hasta que termine la etapa aguda de la emergencia.

Ntx