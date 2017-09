Con estos políticos carroñeros…

Que tristeza, los políticos carroñeros de este país ponen en subasta la aportación para la reconstrucción por los daños causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, quién da más, como si la ayuda humanitaria fuera regateable.

Que donaremos el 20 por ciento, dicen los de Morena, luego sale el PRI con que aportará el 25 por ciento, le reviran los morenos y ofrecen el 50 por ciento y al final el Frente Ciudadano acepta que todo el financiamiento público se vaya a la reconstrucción, pero con sus condiciones.

La verdad es que pese a que hace 32 años sufrimos una gran tragedia, no hemos aprendido nada de aquella experiencia, fue gracias a la reacción inmediata de la sociedad civil lo que hizo que la tragedia no fuera de mayores dimensiones.

El presidente Enrique Peña Nieto debió haber tomado las riendas del problema estableciendo una coordinación en la que participaran personas del gobierno y de la sociedad civil, es decir un solo mando. Pero Peña Nieto está está más preocupado porque en las próximas encuestas aparezca mejor posicionado, se preocupó más por tomarse la foto, que por dar instrucciones precisas para evitar el caos.

Los políticos carroñeros de nuestro país, no van a entender nunca que ante las grandes tragedias deben desprenderse de lo mucho que les dan los mexicanos a cambio de muy poco. Mejor los deportistas, mexicanos y extranjeros dan el ejemplo aportando dólares de su salario, que legisladores, gobernadores y funcionarios de todos los niveles.

Los legisladores deben dar no un día de su sueldo, sino cuando menos el 50 por ciento durante tres meses o más, el Instituto Nacional Electoral debe renunciar al 50 por ciento de su presupuesto, los gobernadores, bien podrían desprenderse del total de su salario durante seis meses, las coordinaciones legislativas en las Cámaras Federales deberían aportar cuando el 30 por ciento de su presupuesto, así nos podemos seguir a otros niveles. Con el perdón de www.change.org pero se quedaron cortos en su demanda, aunque hay que reconocer que las redes sociales doblegaron a los partidos políticos y eso ya es un triunfo.

Renglón aparte merece la comunicación gubernamental, una nulidad, hasta ahora los encargados de esas áreas no saben cuál es la información que le interesa a la población en estos casos, piensan que comunicación social es difundir spots sobre supuestos logros de los gobiernos a los que sirven. Todo mundo hace declaraciones, mismo habla el jefe vulcano, que el coronel zutano, o el almirante mangano.

La falta de una coordinación en materia de comunicación hizo que la tragedia fuera más amarga para las miles de personas que sufrieron las consecuencias de los sismos.

¿Cuánto costaron a Alfredito del Mazo los espectaculares en donde prometía el salario rosa? miles de pesos para que al final no cumpla…Me dicen que la familia de Clavillazo está muy enojada por esa comparación que hacen de su familiar, con dirigente nacional de PRI, don Antonio Espino era inteligente, no como el que todos los días abre la boca para decir puras estupideces…Después de las labores de rescate de las víctimas hay mucho que investigar en materia de rendición de cuentas, como la autorización de la SEP para que regresarán a clases en las escuelas que no fueron evaluadas como el caso del colegio Enrique C. Rebsamen. O el caso de los edificios que no contaban con el certificado de obra terminada que fueron autorizados por la administración de Mancerita.

