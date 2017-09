Jennifer López urge reconstruir Puerto Rico y dona un millón de dólares

Miami.- La cantante estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer López hizo un llamado a la reconstrucción de Puerto Rico destruido por el huracán María y dijo que donará un millón de dólares para ese fin, mientras que su novio el exbeisbolista Alex Rodríguez anunció una donación de 250 mil dólares.

Ambas estrellas hicieron el anuncio anoche en el programa de televisión “Todos Unidos” de la cadena Telemundo conducido por Don Francisco, en apoyo a las víctimas de los recientes desastres naturales en México, Puerto Rico, Texas y Florida.

López a través de un video había indicado que los daños “son horribles, se han perdido vidas, no hay energía eléctrica a través de la isla”, al hacer un llamado urgente de apoyo a Puerto Rico y al Caribe con donaciones.

La actriz señaló en el programa de Don Francisco que junto a Rodríguez están utilizando todos sus recursos y relaciones en la industria del entretenimiento, los deportes y los negocios para obtener apoyo.

Por su parte Alex Rodríguez, de padres dominicanos, dijo tras el programa que está trabajando con el cantante puertorriqueño Mark Anthony, con su exequipo los Yanquis de Nueva York y Rob Manfred, el Comisionado de las Grandes Ligas para ayudar a Puerto Rico y “todo mundo dijo que si”.

“Hay gente que está sufriendo de hambre, no tienen agua, no tienen luz y no tienen nada”, explicó Rodríguez.

El huracán María azotó Puero Rico como categoría 4 el pasado 20 de septiembre, el más poderoso en golpear la isla en 90 años.

Rodríguez señaló que junto al dueño de los Mavericks de Dallas de la NBA, Mark Cuban, tienen dos aviones llenos de alimentos y medicinas listo para ser enviados a Puerto Rico cuando las autoridades de ese país den luz verde. “Y también si se necesita podemos traer gente a Miami o Dallas que necesita ayuda médica”, apuntó.

Durante el programa “Todos Unidos” de cuatro horas de duración, participaron los cantantes Yuri, Elvis Crespo, Lupillo Rivera, Ricardo Montaner, Luis Fonsi, Prince Royce y actrices como Kate del Castillo, todos ellos enviando mensajes de solidaridad con los pueblos afectados por los desastres naturales y urgiendo al público a donar.

La veracruzana Yuri pidió “orar” por los padres de los ninos fallecidos en una escuela que se derrumbó durante el terremoto de 7.1 grados que sacudió a la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, al señalar que los ninos que fallecieron ya “están compartiendo con Dios que los recibió con gran amor”.

El programa contó con enlaces desde México, Los Angeles, Houston, y Nueva York y con la participación de otros artistas en video o desde otras ciudades como J Balvin, Roberto Tapia, Larry Hernández, Rafael, Alejandro Sanz, Thalia y Daddy Yankee, quienes compartieron mensajes de aliento y solidar

Ntx