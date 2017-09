Esposas de marinos indignadas, “un error basta para maldecir”

Por Francisco Garfias.

La indignada voz de las esposas de los marinos que participan en las operaciones de rescate y ayuda a los damnificados de los sismos se escuchó en labios de la señora Karina S. Ramos, esposa de uno de los oficiales que desde el 19 de septiembre no han puesto un pie en su casa.

En tono de rabia rechaza los “insultos” que ha recibido la Marina desde que se descubrió el cuento de la niña que nunca existió.

El mensaje colectivo lo puso en su Facebook. Así empieza: “Esta mañana no puedo dar los buenos días. Por mucho tiempo no serán buenos. Son mañanas tristes para México”.

La señora Ramos vivió el temblor con mucho miedo. Lo admite en el mensaje. Sabía que era de los que causaban tragedia. Apenas comenzó a moverse la tierra pensó en sus dos hijos, en que tenía que ir a verlos. No sabía por cual empezar.

En esos momentos requería del apoyo de su esposo, pero estaba consciente de no se lo podría dar. El hombre estaba en la Secretaría de Marina: es militar.

Dos horas después tuvo a sus hijos con ella, pero no ha tenido a su marido, por lo menos hasta el día de ayer.

“Está entregado en cuerpo y alma a su misión, así como el de muchas amigas suyas que se encuentran enfrentando solas la desgracia. Ellas están trabajando para usted, para el pueblo, para la nación. Pero no para sus familias”, dice.

Y va al punto:

“Por eso me duele profundamente cuando veo la televisión y escucho insultos a la Marina. Siento que todo lo que hemos sacrificado y lo que ellos soportan como no dormir, no poder comer, no bañarse, y en el peor de los casos todas las escenas de tragedia que tienen que ver, no valen la pena.

“Un error basta para maldecir, para no valorar, para no agradecer. Quiero pedirle a Loret que se lave la boca antes de hablar de un marino él es muy pequeño para hablar de nuestros esposos.

“Habiendo tantas historias trágicas en cada esquina, le vieron peso a esa noticia (la de Frida Sofía) porque los niños nos duelen. Mi respuesta es porque los niños son nuestro punto más vulnerable. Nos tenían pegados a esta historia.

“Jura que la versión de Frida Sofía salió de alguien, más no de los marinos. “Recuerden que ellos no son ciudadanos como usted o como yo, que se pueden defender protestando.

“Si ellos cometieron un error lo admitirán y si no fueron ellos van a tener que admitirlo también. Tendrán que echarse la culpa. Jamás harán nada que desprestigie al gobierno y a la nación que sirven”.

Como “esposa de un héroe” y como portavoz voz de todas las mujeres e hijos de militares, se dirigió a los insultados marinos: “no importa lo que la gente diga. Sabemos a quién tenemos en casa. Que no les importe los insultos y desprestigio que intentan hacerles porque sus resultados hablan.

“No se desmotiven”.

Toda edificación colapsada por el sismo no debe ser demolida antes de que un peritaje que permita deslindar causas y responsabilidades. “No a la impunidad” dice un tuit del sociólogo y urbanista René Coulomb, retomado por el ministro de la SCJN, José Ramón Cossío.

El ministro agregó en su retuit: “el profesor Coulomb tiene razón. Una cosa muy triste, son las tragedias y otra, muy distinta, las responsabilidades. Tengámoslo en cuenta”.

Cifras oficiales hablan de que 60 edificios colapsaron en la Ciudad de México el pasado 19 S. Hasta ayer se tenían registrados 360 inmuebles con daños que hacen inhabitables las edificaciones y 1,136 con dictaminación amarilla, según datos del gobierno capitalino recogidos por el Colegio de Urbanistas.

Y es que levantó sospechas la premura con la que demolieron y limpiaron el edificio que albergaba dos fabricas de textiles donde trabajaban personas de origen chino. Se derrumbó en la Colonia Obrera, entre Chiamalpopoca y Bolivar.

Nada se sabe de cuantos estaban allí y el número de los que quedaron bajo los escombros. No hay datos oficiales.

Como patada de mula cayó en la oposición, sobre todo entre “La Chiquillada”, la propuesta del PRI de que los partidos renuncien de forma inmediata a los recursos públicos que les fueron asignados para el 2017.

Y lo que es peor para ellos: hacer una reforma Constitucional que elimine definitivamente el financiamiento público a los partidos políticos.

El Revolucionario Institucional propone igualmente borrar de un plumazo a todos los pluris, sean senadores o diputados federales, o legisladores locales.

Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, señaló en rueda de prensa que ambas acciones podrían generar un ahorro total de 18 mil 200 millones de pesos que, por lo pronto, podrían contribuir a la reconstrucción y ayuda a los damnificados por los sismos.

Ambas acciones podrían generar un ahorro total de 18 mil 200 millones de pesos qué, por lo pronto, podrían contribuir a la reconstrucción y ayuda a los damnificados por los sismos, si hacemos caso a Ochoa. El ahorro por la eliminación del financiamiento publico sería de seis mil 20o: Otros 11 mil 660 corrresponderían a la eliminación de la representación proporcional en los Congresos.

“Les ganamos la partida”, nos dijo el senador Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI. Según él, el PAN jala con la propuesta, el PRD no sabe, y el MC definitivamente no va. “Tenemos que negociar”, admitió

En la trinchera de los otros partidos abundaron los comentarios. “Demagogia barata”, calificó el perredista Fernando Balaunzarán; “Eso es tanto como llevar el modelo Atlacomulco a la Constitución, sin pluris adiós equilibrio”, secundó el diputado Guadalupe Acosta Naranjo.

El también líder del grupo Galileo del PRD alertó contra un cambio de método en el financiamiento y que en adelante, los partidos dependan de recursos privados. “Abres la puerta para que OHL, el Grupo Higa o incluso los narcos inclinen las elecciones hacia un lado u otro. El dinero manda”, puntualizó.

Luis Castro, presidente del Nueva Alianza sólo dijo “es una burrada del PRI”, el senador Luis Sánchez , otro del amarillo, ironizó con la subasta de donaciones: “Voy a proponer una iniciativa para donar el 120 por ciento de las prerrogativas” .

Fin.