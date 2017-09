Roberto Carlo trabajará con sus semejantes para reconstruir México

México.- Para el actor y conductor de televisión Roberto Carlo, los sismos del 19 de septiembre le han dejado un gran aprendizaje que desea compartir en adelante con todos los mexicanos para ser parte de un país mejor porque, dijo, “esto apenas empieza”.

En entrevista con Notimex, Carlo, uno de los conductores del programa matutino “Sale el sol”, al lado de Luz María Zetina, Paulina Mercado, Carlos Arenas y Mauricio Barcelata que se transmite por Imagen televisión, dijo que continuarán alentando a los televidentes a ser parte de un México mejor con la plena conciencia de estar dispuesto a darse la mano.

Confió en que no se vea como una moda esta oportunidad de los mexicanos de tenderse la mano, sino que “continuemos como ese mexicano solidario y nosotros como comunicadores debemos preservar ese positivismo y trataremos de continuar dando herramientas de vida”.

Hizo énfasis que en la emisión diariamente se sugiere una intención de vida, por ejemplo fuerza, unión, amor.

Asimismo, indicó, se ha remarcado la importancia de la resiliencia que es la capacidad de enfrentar eventos traumáticos como la muerte de un ser querido, un sismo o un desastre natural, entre otros, de forma firme y entender que la vida debe continuar.

El comunicador agradeció que se le haya tomado en cuenta para ser parte del programa “que ha significado un cambio en la televisión y se permite ( a los conductores) ser humanos, sentir y transmitir lo que sentimos y pensamos sin filtros, esa es la tarea de todos los conductores: brindar herramientas de vida para tratar de estar bien”.

Relató que su labor como comunicador es trascendente “me ha tocado una responsabilidad fuerte como comunicador al enfrentarme a un momento como el que vivimos y utilizar las palabras correctas para no generar pánico y transmitir paz y tranquilidad.

“Este evento me ha permitido trabajar mucho en el temple y la sensibilidad y esto es una gran responsabilidad. Como comunicadores nos toca informar y no quebrarte, debemos estar firmes, de pie, porque nos toca informar y sensibilizar pero cuidar de no crear histeria colectiva y eso es lo más difícil”, indicó Roberto Carlo.

Subrayó que se siente bendecido por estar bien y poder continuar vivo y hacer lo que como ciudadano considera le corresponde: aportar económicamente, pero sobre todo apoyar con su energía en los centros de acopio, así como con trabajo en las zonas de desastre.

Este fin de semana el conductor prevé reunirse con su club de fans. “Pretendemos ir a centros de acopio para ofrecer ayuda y continuar con la recolección de víveres”, e incluso desea sumarse a campañas de recolección de pet para la construcción de casas.

“Debemos seguir unidos y latir en un mismo corazón para ir por un México mejor cada día”, convocó.

Ntx