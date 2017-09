Compadre de Gabino Cué que fungió como Secretario de Salud de Oaxaca

ADNsureste

Oaxaca.- El ex secretario de Salud durante el sexenio de Gabino Cué, Germán Tenorio Vasconcelos, podría alcanzar hasta 15 años de prisión como pena máxima por el delito de peculado, aseguró el Fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez.

En entrevista con ADNsureste recordó que, el ex funcionario y compadre del ex Mandatario Cué tiene dos procesos abiertos, uno por abuso de autoridad iniciado desde mayo pasado y el segundo por peculado.

“En su defensa podrá presentar todos los elementos necesarios y en su momento defenderse de las acusaciones y el juez valorará la penalidad máxima que puede imponerle”.

Sobre los procesos de los ex secretarios de Finanzas -también de Cué- Enrique Arnaud Viñas y Gerardo Cajiga, reiteró que están bien fundamentados, por lo que dijo que seguirán trabajando para que en su momento se les dicte sentencia.

“Estamos en la etapa de investigación complementaria, tenemos tres meses de investigación para luego ir a la etapa intermedia”, sostuvo.

“No vamos a torcer la ley, tenemos muchas más investigaciones en curso contra más ex funcionarios, -no dijo quienes- previas y carpetas de investigación que en su momento procederán”, advirtió.

Sobre la renuncia del ahora el ex tesorero municipal, Jorge Carbonell, -quien también formó parte del gabinete de Gabino Cué- comentó que estaba en su derecho, “es una decisión personal, me imagino que su actitud responde a lo que él piensa que puede existir, aquí no se admiten suposiciones, aquí hay procesos de investigación que llevan tiempo, que requieren mucho tiempo, nada se inventa y nada se supone”, puntualizó el Fiscal.

La gestión de Tenorio Vasconcelos estuvo plagada de polémicas por denuncias de negligencias médicas, acusaciones de desvíos de recursos y partos en la vía pública.

Mientras las clínicas de primera atención en Oaxaca carecen de todo,el ex funcionario a través del ex titular de los servicios de Telesalud de Oaxaca, Gabriel Sáinz Coronado, presuntamente construyó y echó a andar su nuevo hospital “San Lucas”, en la colonia Reforma, el cual habría sido construido con recursos públicos.