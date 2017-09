El PRI Pierde para Retener. La Ley de la Compensación

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Eso de ganar-ganar solo existe en el discurso de los embaucadores modernos de las redes de comercialización,que se fincan en la estafa de pirámides, donde los últimos en entrar pagan el ingenioso fraude. En la realidad no es así, todo se somete a la ley de la compensación: se pierde y se gana; se gana y se pierde; y los que lo entienden así saben perder lo menos, para ganar lo mas.

Con la propuesta de Ochoa Reza los priístas están dispuestos a perder electoralmente, no porque dejen de percibir el dinero público y les vaya a faltar, sino porque en todas las encuestas se muestra el peor momento para ese partido. Así que bien vale negociar con alguien que no signifique sino habladas y no un poder real; porque lo que le interesa al poder actual, es retener el poder de los negocios y el poder político en impactar sus proyectos interviniendo la agenda ajena. Seré mas explícito, la silla en estricto sentido es la jefatura de la burocracia federal y del poder ejecutivo. Nada más.

En el pasado el consuetudinario abuso de poder del presidente irrumpía en otros poderes y en territorios, que no le correspondían legalmente. Pero los tiempos han cambiado y la antigua presidencia imperial como le llamaba Krauze, cada vez está mas acotada y sobre todo con mucho menos control real. De hecho se le cierra todos los días, de una uotra forma la opacidad, que es la piedra filosofal de las tranzas. Y para lo que sirvió la presidencia en este sexeniono se puede volver a repetir, la exprimieron de más.

De tal manera que para los que no conocen toda la trama de negocios, la presidencia mas bien es una carga sin salida. Porque para alguien improvisado, ese cargo lo pasa de noche, como Fox que hasta ahora se da cuenta en donde estuvo; y que los ganones fueron los hijos de Martha y ella misma: porque fue la forma que los priístas neutralizaron al hombre de las botas, que acabó cediendoles el poder, los dejó intactos con tal de sentarse sin aparentes sobresaltos. Lo mismo le pasó a Calderón, que nada mas se quedó picado e insiste en regresar.

En ambos casos estuvieron al frente dos presidentes, que no pudieron hacer nada porque no tuvieron el poder. Porque las élites no se convencen facilmente con un resultado electoral o seudo electoral. Se necesita algo más.

Y seguramente la cúpula del PRI, o mas bien la cúpula del poder quiere retenerlo aunque en una movida de singular audacia pierda la presidencia. Si pierden la silla, repito,ganan el control real. Porque para comenzar llegue el que llegue, no puede hacer nada en contra de las reformas de la economía de mercado, ni las de Salinas, ni las de Peña. Están en un candado constitucional. Y todos los acuerdos y concesiones derivadas son el nuevo poder del inicio del milenio; nadie las va a poder cambiar. De ahí se conformará la nueva élite cupular que coyotea las reformas estructurales,con los inversionistas anónimos y no anónimos, los mexicanos y los extranjeros que van por los negocios grandes.

Y si el PRI propone esas reformas electorales que devienen en secar las finanzas de los partidos que se le oponen a fondo; y en dejar a los partidos sin sus burocracias empoderadas de las plurinominales, porque ya no van a poder meter gente que no gana ni en su casilla; las cosas se ponen muy feas para todos, aparentemente.

Para el mismo PRI que tiene acostumbrada a su clientela a rifarles hasta carros y regalar refrigeradores y televisores por sus votos, pero también al PAN, al PRD y a todos los demás, incluyendo al Morena, con la diferencia de que el PRI, como lo ha dejado Peña, de todos modos no gana ni con todas las despensas del mundo y lo saben. Y Morena, el que tiene el costo inferior de su voto, no se afecta de fondo porque lo que les dan a sus huestes fanatizadas, es atole con el dedo, la demagogia de Obrador y párale de contar. Es un partido barato, que ha hecho rico a su jefe, pero que no le da ni agua al gallo de la pasión, como se dice en el argot de las dádivas masivas.

Entonces el PRI tiene ya toda la jugada para negociar con quien quiera y prestarle la silla a un sujeto que lo único que quiere es sentarse y sentirse dios. Porque no va a poder hacer nada mas, ni modo que les quite poder a los sindicatos, a los pensionados de lujo, o que reste burocracia sin pagar las multimillonarias liquidaciones conforme a la ley o que saque a los canadienses y a sus socios los mexicanos ensarapados que tienen las concesiones de la extracción de oro; o que obligue a que la Shell, o la Exxon y las demás; se regresen después de lo que ya tienen avanzado. O que la banca se mexicanice por voluntad del jefe.

O que el que venga, quite gobernadores, porque no lo van a obedecer, porque además jurídicamente no tienen porqué, y un sin número de factores que la ignorancia candorosa o el cinismo presuntuoso, hacen sentir que se pueden cambiar.

Así el PRI vende caro su anticipada derrota, mete a alguien balín, que puede ser Narro y negocia con Obrador, en lo que les interesa, la lana. En cuanto a la propuesta todos los partidos tienen que entrarle. Y no hay quien los salve porque el pueblo sísmico, ese es el concepto; está harto y apoya que los once mil millones, que se iban a gastar en la lucha por los negocios del rubro electoral, se repartan en obras para los damnificados. Que por cierto, oigase bien, serán un extra para hacer negocios de la construcción de un gobierno que recicla, una lana perdida que iba a repartir, para que se la repartieran.

Obviamente falta que el Frente reaccione pero no lo puede hacer en contra de la inexistente, pero que se oye bien, “voluntad general” que ya determinó que nada para los partidos y sus camarillas. El pueblo sísmico creció políticamente en la crisis, pero también se enredó en sus propias fantasías, que ya se verán; aunque faltan meses para la elección, el juego abrió fuerte.