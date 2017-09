Frida Sofía, una telenovela bien articulada:Trejo Delarbre

UNAM Global

México.-El 19 de septiembre pasado, el sismo de 7.1 derrumbó muchos edificios en la Ciudad de México, entre ellos, la escuela Enrique Rébsamen donde murieron 19 niños y 6 adultos.

Rescatistas, residentes y medios de comunicación se concentraron delante de la escuela, al sur de la ciudad, donde se luchaba por rescatar a una niña atrapada en los escombros a la que hacían llamar Frida Sofía.

Varias televisoras comenzaron la transmisión en vivo y en directo por más de 24 horas desde el colegio Enrique Rébsamen, lugar de una gran tragedia. “No hay que olvidar que la televisión es un medio para entretener e informar, en ese orden, y es magnético cuando nos presenta imágenes que conmueven nuestros sentimientos” señala Raúl Trejo Delarbre, doctor en sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

Para el experto en medios de comunicación, todos los medios tienen una función que se concreta en difundir acontecimientos y explicarlos. Asimismo, considera que toda tragedia requiere de personificaciones que se convierten en símbolos que representan el dolor, la inquietud y las emociones de las personas.

Televisa y otras cadenas de televisión dedicaron muchas horas a la cobertura de esta tragedia, “miles estuvieron atentos a la televisión, era el hilo conductor de las transmisiones, en cada momento se decía que ya casi, ya casi; era como un teledrama, contenía todos los ingredientes: un personaje atractivo, situación drástica que envuelve y conmueve, hilo discursivo cuyo desenlace no se podía prever. El problema de este teledrama es que nadie lo escribió”, considera Trejo Delarbre.

Para el docente, todo esto fue una serie de eventos desafortunados a partir de versiones parciales que fueron autorizadas, “había elementos para suponer que esto era cierto y esta información era validada por las autoridades a cargo del rescate”.

En opinión del investigador, no había motivos para suponer que no era cierto lo que se mostraba, no había mala fe, fue una serie de confusiones por las condiciones difíciles de un rescate en el que participa mucha gente y donde las cadenas de mando no siempre son respetadas, y en el que los periodistas no siempre pueden cumplir con su deber de verificar en una fuente lo que les ha dicho otra más.

Después de muchas horas, se declaró que tal niña nunca existió, mucha gente se indignó y el reclamo fue contra la empresa, “este acontecimiento no se difundió solo por Televisa, había radio y otras televisoras, pero sí queda claro que Televisa sigue siendo la más vista y la que acapara audiencias. Nada de esto dispensa la condición monopólica que ha tenido la empresa, pero en este caso nos atenemos a los hechos, es inverosímil que alguien haya maquinado este asunto, así se fueron dando las cosas”, asegura Trejo Delarbre.

A propósito de los comentarios que rápidamente se publicaron en redes sociales, refiere que “hay un montón de tontos con twitter, facebookque utilizan las redes para propagar animosidades y versiones falsas, especular y poner acontecimientos que ellos creen verdaderos, pero no ofrecen argumentos, sólo improperios”.

Finalmente, el académico exhortó al uso virtuoso de las redes, incentivarlo, como lo han hecho miles de jóvenes para organizarse y ayudar.