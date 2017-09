Mujeres en Arabia Saudita celebran que ya podrán conducir

Riad.- La población en Arabia Saudita celebró la histórica decisión del rey Salman de permitir que las mujeres conduzcan vehículos a partir del próximo año y, aunque algunos expresaron sus reservas, la comunidad internacional también se congratuló por la medida.

En particular las mujeres sauditas reaccionaron con euforia al decreto emitido por el rey, calificándolo como una “gran noticia”, y agradecieron al monarca a través de las redes sociales por la libertad de elegir, ya que en Arabia Saudita no se les permitía conducir por cuestiones meramente sociales.

El rey Salman ordenó la reforma en un decreto real solicitando que se otorguen licencias de conducir a mujeres que así lo quisieran. Para dar paso, ordenó la formación de un comité gubernamental que organizará el trabajo a fin de que comiencen a expedirse los permisos.

El decreto establece que la medida entrará en vigor a partir de junio de 2018, de acuerdo con el anuncio dado a conocer la víspera por la casa real y por el Ministerio saudita de Relaciones Exteriores.

“Sí, las mujeres queremos conducir, estamos siendo fortalecidas por el rey Salman y felices porque podremos apoyar a nuestras familias. Esto nos ayuda a ser mujeres independientes, a crecer más fuertes y llevar un estilo de vida como las mujeres de todo el mundo”, dijo una saudita de 30 años.

Latifa Al-Shalan, miembro del Consejo de Shoura, declaró que “es un gran día, no puedo controlar mis lágrimas, felicitaciones a todas las mujeres sauditas, gracias al rey Salman, los hombres también estamos complacidos con este decreto”, reportó el sitio web de noticias Saudi Gazatte.

Arabia Saudita era el único país en el mundo en el que las mujeres no podían conducir, lo cual nada tenía que ver con una prohibición legal o algún edicto religioso, simplemente era un asunto de índole social.

En la actualidad, el reino se encuentra en curso de una serie de reformas tanto económicas como sociales, entre las cuales se incluyó la posibilidad de que las ciudadanas puedan conducir vehículos, porque ello incluso contribuirá a impulsar la economía saudita.

En estas reformas “está claro que hay una línea clara hacia el empoderamiento de las mujeres”, aunque aún es un tema difícil, según un artículo en la página informativa saudita Arab News.

Salih Al-Fuhaid, periodista, dijo que el tema no desaparecerá pues está decisión no va en contra de la religión y tiene varios beneficios, aunque algunos otros sauditas se mostraron cautelosos: “no estoy en contra de las mujeres que manejan pero creo que nuestra sociedad no está lista”.

Sin embargo, el movimiento en Arabia Saudita fue objeto de una bienvenida internacional, pues países como Estados Unidos, Italia y Egipto celebraron el decreto y lo describieron como una una de las mejores decisiones tomadas por Riad.

