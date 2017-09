Rapero Pitbull presta avión para pacientes de cáncer de Puerto Rico

Miami.- El rapero estadunidense Pitbull, de origen cubano, prestó su avión privado para transportar desde Puerto Rico a un grupo de pacientes de cáncer que necesitaba tratamiento y que se quedó sin servicios tras la devastación del huracán María.

La acción de Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull y quien se crió en un barrio pobre de Miami, Florida, fue destacada por la congresista de Puerto Rico, Jenniffer González, en su cuenta de Twitter.

“Gracias a @pitbull por prestar su avión privado para mover a los pacientes con cáncer de PR a los EE.UU. para que puedan obtener la quimioterapia”, escribió la congresista.

“Gracias a Dios que tenemos la bendición de ayudar. Solo estoy haciendo mi parte”, expresó el intérprete de temas como “Rain over Me” y “Time of Our Lives” en declaraciones al Daily News.

El huracán María azotó la isla de Puerto Rico el pasado 20 de septiembre con vientos de categoría 4 y la llamada “Isla del Encanto” ha quedado destrozada sin energía eléctrica.

Como una de las consecuencias, los hospitales no pueden almacenar de forma segura los medicamentos.

Pitbull también se ha unido a Jennifer López y Marc Anthony a la iniciativa “Somos una Voz”, en la que más de una veintena de artistas y deportistas se unen para ayudar a víctimas de los recientes desastres naturales en Puerto Rico y otras islas del Caribe, así como de Mexico y el sur de Estados Unidos.

López donó un millón de dólares la semana pasada.

Ntx