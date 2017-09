Anaya “se está haciendo guaje …”

Por Francisco Garfias.

Las ministraciones de los partidos llegan cada mes. Si llegamos al primero de octubre sin que sus dirigentes vayan a la Oficialía de Partes y presenten su papelito firmado de que renuncian a los recursos públicos, les van a depositar la lana.

Es el caso del PAN. Ya no tendría 95 millones para ceder a los damnificados del sismo. Un tercio de ese dinero iría a las arcas de ese partido. “Anaya está arrastrando los pies. Se esta haciendo guaje”, nos dijo Enrique Ochoa.

El presidente nacional del PRI particularizó en el caso del azul, pero hay otros partidos que están en la misma situación.

No han pasado a los hechos con la lana que les queda para el 2017.

Y no es cualquier cosa. Son casi mil millones de pesos para apoyar inmediatamente la reconstrucción y a las familias de las víctimas del movimiento telúrico.

El PRI, que ya pasó a los hechos, entregó el papelito firmado en el INE. Le quedaban 258 mil 617 pesos que no recibirá. La cantidad equivale al 25 por ciento de su financiamiento público anual.

Sus aliados del PVEM acudieron ayer ante el INE, sólo cederá el 25% que le quedan. Lo mismo que el PES.

Los otros partidos que se hacen como que la virgen les habla. Además del PAN, al PRD le quedan 113. 7 millones; al MC 78.3 millones; al Panal 60.6 millones, y al PT, 54.3 millones.

Morena ofrece 103 millones –la mitad de sus ministraciones- pero hasta marzo del 2018.

Anaya, por cierto, propuso una reducción importante en viáticos, como parte de la bolsa de 60 mil millones de pesos que el Frente Ciudadano Progresista pretende juntar, de acuerdo a la iniciativa “de aplicación inmediata” que presentó ayer en el Congreso.

Ochoa nos hizo notar que el presupuesto de viáticos programado es de 3 mil millones de pesos. La bronca es que el 85 por ciento es para la Marina, el Ejército, la Policía Federal, Protección Civil, médicos y maestros.

“Si quitas eso estás dejando sin recursos a los que respondieron primero la emergencia”, puntualizó el priista

Y más: “Eso de lo que habla es de que la propuesta no está bien pensada. No están listos para gobernar. No conocen ni siquiera el Presupuesto de Egresos de la Federación”, puntualizó.

Garganta amarilla nos dijo que el Frente Ciudadano Mexicano acordó, en principio, el número de aspirantes a la candidatura presidencial: tres serían del PAN, uno del PRD, y uno más con perfil ciudadano.

El aspirante ciudadano sería Juan Pardiñas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El hombre fue corresponsal de CNN en español en India Filipinas y Japón; colabora semanalmente en Reforma y es doctor en Política Pública por el “London School of Economics.”

Tiene currículum.

Pardiñas ya habría pedido a su equipo que preparen una base de datos, por si le toca la lotería.

Es valido suponer que los tres precandidatos que presentaría el PAN serían Margarita, Anaya y Moreno Valle; y que el del PRD sería el jefe de gobierno Miguel Mancera.

Le preguntamos al perredista-galileo Fernando Belaunzarán, uno de los más activos promotores del Frente Ciudadano Mexicano, sobre la veracidad de la versión.

“No está confirmado. Sí hemos platicado con panistas la viabilidad de hacer un mecanismo de selección que, además de propuestas de partido, incluya a precandidatos ciudadanos”, nos dijo.

Y más: “sobre los ciudadanos hemos visto diferente posibilidades. Lo de Pardiñas es una posibilidad que a mi me gusta, pero no la única”.

Pedro Ferríz de Con formalizó ayer ante el INE su intención de ser candidato independiente a la presidencia de la República.

Nada más le falta presentar casi 900 mil firmas de apoyo.

El otrora conductor de televisión lo hizo en medio de declaraciones tronantes que picaron la cresta del senador con licencia Armando Ríos Piter, competidor del periodista en la carrera por ubicarse como el independiente mejor posesionado en las preferencias electorales.

El polémico Ferriz le dio un rozón al Jaguar. Dijo que le preocupa su cercanía con Luis Videgaray.

Ríos Piter picó el anzuelo. Le respondió sin tardanza en un video:

“En lugar de dividir habría que estar sumando. Eres parte de una generación del pasado que no lo logra entender eso. Atacas y mientes sin ningún sustento”.

Chasqueando los dedos agregó: “si tienes pruebas de que a mi me apoyan en Los Pinos o Videgaray, te reto a que las muestres, pero de inmediato”.

Y lo retó a un debate.

En las carreteras del Edomex se acabó el bono por la emergencia. A medianoche concluyó el período de gratuidad ofrecido en autopistas de la red estatal.

Estas son: Viaducto Bicentenario, Circuito Exterior Mexiquense, Chamapa-La Venta-Naucalpan-Ecatepec.

Una excepción: la autopista Lerma-Tenango mantendrá su gratuidad hasta nuevo aviso.

Era demasiado bello.

Fin.