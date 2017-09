Duele a Yahir el sufrimiento de damnificados por terremotos en México

México.- El cantante mexicano Yahir expresó su dolor por el sufrimiento que padecen los damnificados tras los recientes terremotos en México y aseguró que, en la medida de sus posibilidades, siempre les brindará su ayuda.

“Siento una tristeza enorme por todo lo que está pasando. No me imagino lo que deben sentir aquellos que en 50 segundos padecieron algo que les cambió su vida para siempre. En estos momentos es difícil dar una palabra de aliento”, comentó.

“Lo único que puedo decirles es que siento un gran amor entre el pueblo mexicano, que ha luchado hasta el cansancio por encontrar a personas con vida. A todos les deseo bendiciones y todo lo mejor del mundo, no pierdan la fuerza”, externó el también actor en entrevista.

Yahir también urgió a que después de esta tragedia nadie más vuelva a ser el mismo. “Tenemos que darle un giro a nuestras vidas, debemos procurar vivir con más paz, armonía y amor para todos. A quienes están sufriendo les digo que cuenten conmigo en lo que pueda apoyar”, reiteró.

Aunque ha procurado no hacerlo público, pues no busca atraer la atención, el intérprete de “La locura” y “Alucinado” reveló que ha estado presente en centros de acopio, donado víveres y ayudado a cargar camiones que trasladan material, víveres, apoyo a la regiones más necesitadas.

“Con mi moto he contribuido a llevar las cosas que se requieren de inmediato. He cooperado un poco con todo y tratando de no estorbar. Respeto a quien difunde lo que hace a través de sus redes sociales, pero yo he procurado hacerlo en silencio y no dejaré de trabajar, de hacer labor en pro de los damnificados”, comentó.

Yahir hizo un llamado para evitar que con el transcurrir de los días se olvide la tragedia de quienes estarán a la espera de un hogar para vivir, de salir del hospital con bien, de una respuesta de las autoridades.

“Deseo que no descansemos hasta lograrlo. Estoy viendo un pueblo totalmente entregado a la ayuda, a la unión, a sacar esto adelante y me da mucho orgullo. Por favor, hay que mantenernos así siempre”, resaltó.

El próximo sábado 30 de septiembre el cantante Yahir estará presente en el concierto que organiza el elenco de “Mi marido tiene familia”, que se llevará a cabo a partir de las 16:00 horas en el Foro 5 de Televisa San Ángel en la Ciudad de México, a fin de recaudar víveres para las comunidades marginadas de Oaxaca.

Ntx