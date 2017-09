México.- Los habitantes del Multifamiliar Tlalpan rechazan ser reubicados, están decididos a defender sus espacios y niegan tajantemente que el terreno esté en negociación.

Indicaron que las autoridades han informado, aunque no por escrito, que en el edificio 1C, que colapsó el pasado martes 19 de septiembre, se recuperaron nueve cuerpos, se rescataron a 18 personas con vida y 79 estuvieron a salvo.

En conferencia de prensa, Marisol Arriaga, Jonathan Rodríguez y Luis Romero, expusieron que las 500 familias que habitan este conjunto habitacional tienen dudas sobre el plan de reconstrucción de la Ciudad de México propuesto por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Mencionaron que hasta el momento ningún servidor público se ha acercado para explicarles los alcances de esta estrategia, la procedencia de los recursos con los que será aplicada, ni los compromisos que genera el acceso a la ayuda gubernamental.

Pareciera, dijeron, que antes del sismo del 19 de septiembre teníamos techo donde vivir, para después tener una deuda que pagar.

Recalcaron que no han recibido información oficial de los gobiernos delegacional, local o federal sobre cómo va a ser tratada su situación, en especial la de los vecinos del edificio 1C, el cual se vino abajo, y de los inmuebles que pudieran presentar daño estructural.

Por ello, solicitaron una comisión de los gobiernos federal y local, con funcionarios de alto nivel y capacidad de decisión que sean siempre los mismos, con el objetivo de mantener un diálogo permanente con la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan.

Solicitan conocer las acciones de reconstrucción para coordinar las tareas pendientes en la unidad, como son los apoyos que van a recibir.

Una de las principales demandas de los colonos son los dictámenes oficiales o peritajes de los nueve edificios, y anunciaron que ejercerán su derecho a conseguir opiniones y estudios independientes.

Confirmaron que tienen acercamiento con las autoridades; sin embargo, no han presentado un oficio por escrito sobre el estado estructural de los inmuebles.

Aclararon que no van a habitar un edificio si no hay un escrito de por medio, porque “no vamos a poner en riesgo a nuestras familias”, por lo que explicaron que están recibiendo el apoyo para renta mientras reciben el peritaje para saber si pueden regresar o no.

Con información de NTX/Fotografía Ian Soriano