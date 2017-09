Isaac Ezban dirigirá adaptación cinematográfica de “Summer of night”

México.- El mexicano Isaac Ezban dirigirá la adaptación de la obra “Summer of night”, del escritor Dan Simmons, que será su segunda película en Hollywood y la cuarta de su carrera.

Este largometraje para Sony Pictures será producido por Daniel Bobker y Ehren Krueger, quienes estuvieron a cargo de las cintas “The skeleton key” y “The brothers Grimm”.

Ezban dirigió en México el filme “El incidente”, cuya premier se hizo en las “Midnight Galas” del Festival de Cannes de 2014, así como “Los parecidos”, largometraje de ciencia ficción y “thriller” ambientado en la madrugada del 2 de octubre de 1968.

Esta última ganó el premio a la Mejor Película Latinoamericana, otorgado en 2015 por el Sitges, Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, además de destacar en Mórbido.

El director de cine mexicano debutó en Hollywood con el “thriller” de ciencia ficción “Parallel”, realizado para los estudios canadienses Bron Studios y que actualmente se encuentra en la etapa de postproducción, en Vancouver; su estreno está agendado para 2018.

“Esto es un sueño hecho realidad. La primera vez que leí ‘Summer of night’, de Dan Simmons, tenía 15 años y desde entonces soñé con algún día dirigir la adaptación cinematográfica”, declaró en entrevista desde esa ciudad de Canadá.

Además, “siempre he querido adaptar una gran novela de uno de los escritores que más admiro, siempre he querido hacer una gran cinta de terror y siempre he querido hacer un gran ‘coming-of-age’”, que es un género en cine y literatura que presenta el crecimiento psicológico y moral del protagonista, expuso.

“Con este proyecto cumpliré las tres cosas. Las historias ‘coming-of-age’ me pegan mucho, esas historias de cómo crecemos y descubrimos el mundo, de niños enfrentándose con un peligro que no deberían enfrentar, siento que es algo con lo que todos nos podemos identificar pues es algo que todos hemos vivido alguna vez”, abundó.

El cineasta también destacó la importancia que para él tiene participar en un filme de terror, reiteró su admiración por el autor de esta obra y manifestó su emoción por participar en este proyecto, en el que trabaja desde enero y que prevé comenzará a filmar el próximo año.

“Es mi primera película con un estudio grande y sé que será todo un reto, pero no me asusta, al revés, me emociona la idea de colaborar con ellos y hacer algo grandioso juntos”, declaró el director mexicano.

