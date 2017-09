Por Héctor Moctezuma De León

Con los sismos del 7 y el 19 de septiembre se colapsó el sistema político mexicano, la clase política quedó bajo los escombros, México será otro a partir del trágico mes patrio, normalmente de fiesta.

Se colapsó el sistema y el gobierno de Enrique Peña Nieto naufrago ante la demanda de auxilio de una población desesperada por salvarse y luego encontrar, quienes lo padecieron, debajo de los escombros a sus familiares que no pudieron escapar de los edificios y casas derruidas.

El sismo mostró que nuestros gobiernos en todos sus niveles sólo están preparados para las buenas, son de temporal y cuando llega la tragedia no saben qué hacer como pasó el martes pasado cuando gracias a la sociedad civil, a los jóvenes y otros no mucho se pudieron salvar muchas vidas.

En los últimos 32 años, después del terremoto del 85 ninguno de los gobiernos posteriores se preocupó por crear un verdadero sistema de protección civil, se conformaron con los eventuales simulacros que en esta ocasión demostraron que sirven para lo que se le unta el queso, para nada.

Hasta ahora no se ha informado a la población que en caso de un sismo de grandes proporciones, debe salir a un lugar seguro, pero además no pueden regresar porque el inmueble se puede colapsar minutos después del movimiento telúrico. Algunos perdieron la vida porque regresaron al recoger papeles o computadoras.

El presidente Enrique Peña Nieto fue incapaz de crear de inmediato a un grupo de trabajo que encargara de la coordinación de la emergencia. Peña Nieto debió instruir a los secretarios de Gobernación, la Defensa Nacional y Marina, acompañados del jefe del Gobierno del Distrito Federal para que se hicieran cargo, directamente de la situación, nadie más.

En sus mensajes en cadena nacional el presidente no pasa de decir que México es fuerte, que vamos a salir adelante, pero no da directrices que alienten para salir de la crisis. Por eso me atrevo a decir que México fue uno antes del 19 y otro después.

Qué bueno que los vecinos de las colonias Roma y Condesa, votaron en contra de la construcción del corredor elevado en la avenida Chapultepec, que estaba a cargo del desarrollador Simón Newman, a quien se le cayeron dos edificios que no tenían ni cinco años y ahora los propietarios lo buscan para que responda. Newman fue Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda al inicio de la administración de Miguel Ángel Macera…Vámonos, es un terremoto, puto el último, gritó una maestra de la vocacional 5 de la Ciudadela cuando la tierra se movía aquel 19 de septiembre…¿Quién le cuidará las manos a los encargados de la reconstrucción? El presidente se las dejó a los empresarios, pero sus presidenciables de todos modos saldrán raspados y tendrán que estar engarrotados en los meses claves para la elección de las candidaturas…Crece el problema del suministro de agua en la delegación Iztapalapa en donde los vecinos padecen la falta del vital líquido como consecuencia de la fractura de algunos ductos provocada por el temblor del 19 de septiembre, de plano secuestran a las pipas y los enfrentamientos entre vecinos están a la orden del día, sin que la autoridad intervenga para nada.

