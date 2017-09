Como manejar cualquier estrés

No todo el estrés es el mismo; y los diversos tipos de estrés demandan diversos tratamientos. Aquí te enteras sobre la variedad que existe y cómo te afectan, además de la mejor manera de que lo enfrentes.

Elizabeth Scott, MS / Trad. Alfonso López-Collada

Puede que sientas que algunas técnicas para manejar el estrés no te funciona a ti en especial, y a los demás sí; hay mucha gente así. Sin embargo es cierto que los mismos relajantes dan resultados muy diferentes en personas diferentes. Muchas veces las técnicas que parecen no funcionarle a alguien, fallan por una de dos razones: o simplemente no armonizan con la personalidad de la persona, o con la situación. Por ejemplo, los ejercicios de respiración pueden relajar efectivamente el estrés, pero pudieran no ser una técnica lo suficientemente poderosa para ser una estrategia que por sí sola sea suficiente para quien experimenta el estrés del cuidados, estrés laboral crónico u otro tipo de estrés que se presenta con frecuencia crónica.

Hay tantas maneras de aliviar el estrés, que la tarea de encontrar la técnica adecuada para tu personalidad y situación especiales puede parecerte abrumadora, o que implica todavía más esfuerzo que el que te provocó ese estrés que ya sufres. Encontrar las estrategias que te funcionen a ti, en lo personal, bien puede valer el esfuerzo de buscar entre diferentes técnicas hasta dar con la que finalmente te permita cambiar radicalmente la manera en que experimentas el estrés.

Ya sea que tengas unas pocas técnicas que te funcionan y sólo busques agregar una o dos más, o que necesites reinventar del todo tu manera de enfrentar el estrés y crear un sistema completamente nuevo, lo que te ofrecemos aquí puede ayudarte. Son técnicas para aliviar el estrés, agrupadas en varias categorías que tal vez puedas estar considerando para elegir la que mejor te funcione para manejar tu tensión emocional. Después de leer este artículo tal vez aún no sientas que puedes determinar el grado en el que sientes tu estrés. Te recomendamos acudir al consejo profesional para ayudarte a definir tu estado.

Estrés agudo

Algunas formas de estrés son suaves, pero pueden contribuir a generar más estrés. Por ello, es importante conocer las opciones de manejo del estrés.

El “Agudo” es el tipo de estrés que te saca momentáneamente de balance. Es el tipo de estrés que llega de repente y muchas veces inesperadamente, no dura mucho pero te exige una reacción y te sacude un poco –por ejemplo, una discusión con alguien cercano a ti, o un examen para el que no te preparaste bien. ¿Te suena familiar? La respuesta de tu cuerpo se dispara como estrés agudo, pero puedes revertirlo con técnicas de relajación rápida, y ya después seguir transitando por tu día sintiendo otra vez mucho menos estrés.

En textos futuros te ofreceremos Ejercicios de respiracióno, Reafirmación cognitiva, Relajamiento muscular progresivo y Mini-meditación. Te servirán y te gustarán mucho.

Estrés crónico

El estrés constante, diario, se conoce como “estrés crónico” y puede ser más perjudicial que otras manifestaciones del estrés.

Estrés crónico es el que tiende a presentarse con regularidad. Este tipo de estrés puede dejarte en absoluto agotamiento y llevarte al agotamiento si no es manejado adecuadamente. Esto se debe a que, cuando la respuesta al estrés es detonada crónicamente (a cada rato) y el cuerpo no recupera su estado de relajación antes de que le llegue la siguiente oleada de estrés, puede quedarse “enganchado” indefinidamente. Esto puede llevarnos a albergar problemas de la salud generalmente asociados con el estrés, incluyendo padecimientos cardiovasculares, gastrointestinales, ansiedad, depresión y otras condiciones. Por eso es tan importante abordar el estrés crónico oportunamente. Y hacerlo demanda un enfoque combinado, que incluya remedios rápidos para el estrés (como los usados en el estrés agudo) y hábitos de relajación de largo alcance que alivien el estrés en general. También puedes considerar diversas técnicas enfocadas a lo emocional o a los resultados. Bueno, pero ¿qué hacer en concreto?

Estos hábitos, ejercidos en el largo plazo, pueden ayudarte a manejar el estrés en general que pudieras sentir, derivado de los detonantes del estrés crónico que hay en tu vida.

Haz ejercicio (no demasiado, no brusco, sí constante)

Mantén una dieta saludable

Cultiva las relaciones personales que te apoyen

Medita regularmente

Escucha música

Estrés emocional

El dolor del estrés emocional puede herir más que otros tipos de estrés. Por ejemplo, el que nace de una relación conflictiva generalmente implica una mayor reacción física y un sentido más fuerte de angustia que el estrés que viene de tener demasiado trabajo.

Así que es importante poder manejar el estrés emocional de manera efectiva. Todas las estrategias que te ayuden a procesarlas, diluirlas y a generar una capacidad de adaptación ante el estrés emocional pueden servirte mucho, y los diversos enfoques pueden aplicarse a una o varias situaciones.

Escribe (diario) un diario

Platica con tus buenas amistades

Escucha música

Practica la plenitud mental

Habla con tu terapeuta

Combatiendo el agotamiento

El agotamiento resulta de las situaciones prolongadas de estrés crónico que dejan a la gente sintiéndose sin control sobre su vida. Algunas condiciones de trabajo pueden tener un mayor riesgo de agotamiento –lo que no sólo incluye mayores exigencias, sino también expectativas inciertas, falta de reconocimiento de los logros alcanzados y un alto nivel de consecuencias negativas cuando se cometen errores.

Una vez que llegas al nivel de agotamiento, es muy difícil conservar la motivación para trabajar y lograr lo que necesitas lograr, y puedes sentirte presa del agotamiento total. Por último te daremos unas sugerencias para eso. Además de las estrategias que funcionan bien para el estrés crónico y el emocional, te pueden ayudar estas otras para recuperarte del agotamiento…o para prevenirlo.

Date un respiro

Ríete más en tu vida

Entretente con pasatiempos

Encuéntrale más el chiste a tu trabajo actual

Sácale jugo a tus fines de semana

?¡Hasta la próxima!?