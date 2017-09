Efemérides: Ninel Conde, el ‘bombón asesino’ cumple 41 años

México.-Un 29 de septiembre nacieron las actrices Anita Ekberg yNinel Conde ; el cineasta Michelangelo Antonioni; los cantantes Nicola di Bari,Jerry Lee Lewis y Aleks Synteks y Ale; además de los directores Stanley Earl Kramer y Robert Benton. Asimismo murieron los actores Daniel “Chino” Herrera, Lois Maxwell y Tony Curtis, así como el cineasta Gordon Douglas. Además aparece la tira cómica Mafalda y Popeye se presenta por vez primera en televisión.

1904.- Nace la actriz británica Greer Garson. Actúa en 26 películas como “Adiós, Mr. Chips”, “Más fuerte que el orgullo” y “De corazón a corazón”, entre otras. Recibe siete nominaciones a los premios Oscar; de los cuales ganó uno en 1942 por su interpretación en “La señora Miniver”. Muere el 6 de abril de 1996.

1907.- Nace el cantante, actor y productor estadunidense Orvon Grover “Gene” Autry, quien a lo largo de su carrera realiza más de 100 grabaciones, entre las que destaca “All american cowboy”. Participa en casi 90 películas. Muere el 2 de octubre de 1998.

1912.- Nace el cineasta, escritor y pintor italiano Michelangelo Antonioni. Sus filmes más representativos se basan en la élite y la burguesía urbanas. Destaca con las cintas “La aventura”, “La noche”, “El desierto rojo” y “El eclipse”. Muere el 30 de julio de 2007.

1913.- Nace el actor británico de cine y televisión Trevor Howard, referente e icono de grandes clásicos como “Breve encuentro” o “El tercer hombre”. Muere 7 de enero de 1988.

1913.- Nace el director y productor estadunidense Stanley Earl Kramer, quien dirige “Furtivos”, “El mundo está loco, loco, loco” y “¿Adivina quién viene a cenar esta noche?”, entre otros largometrajes. Muere el 19 de febrero de 2001.

1931.- Nace Kerstin Anita Marianne Ekberg, mejor conocida la actriz y modelo sueca Anita Ekberg. Su imponente y escultural físico no pasan inadvertidos, debuta en cine a principios de los 50. Federico Fellini le da su papel más memorable en “La dolce vita”, junto a Marcello Mastroianni. La escena donde baila y se baña en la Fuente de Trevi permanece como una de las imágenes más memorables en el cine. Muere el 11 de enero de 2015.

1932.- Nace el director de cine y guionista estadunidense Robert Benton. Escribe guiones junto a su colega David Newman, mientras colabora como editor en la revista “Esquire”. El éxito le llega con “Kramer contra Kramer”, la cual dirige y además es su guionista.

1933.- Debuta en la televisión estadunidense el famoso personaje infantil “Popeye, El Marino”. Los estudios Fleischer crearon 108 cortometrajes, de los cuales seis son difundidos este año, entre ellos “I eat my spinach” y “Wild elephinks”. El productor es Max Flescher y el director, Dave Fleischer.

1935.- Nace el pianista y cantante Jerry Lee Lewis, pionero del rock and rollAl igual que Elvis Presley crece con la música gospel en las iglesias pentecostales del sur. . En 1956 lanza el primero de sus álbumes. Llega al estrellato con el tema “Whole lotta shakin’ goin’ on” y se consolida con “Grandes bolas de fuego”.

1940.- Nace el cantante italiano Michele Scommegna, conocido como Nicola di Bari. Gana el Festival de San Remo en 1971 y 1972. En sus canciones se encuentra a menudo el tema de la emigración y el sentimiento de gran apego a la tierra natal. Una de las piezas que compone es “Zapponeta”, dedicada a su ciudad natal; otro título es “País”.

1942.- Nace la actriz, comediante y cantante lírica estadunidense Madeline Kahn, cuyo nombre real es Madeline Gail Wolfso. Conquista la fama con películas de Mel Brooks. Obtiene dos nominaciones al Oscar y gana un Premio Tony en 1993. Es nominada a ese premio teatral en cuatro oportunidades y cinco veces al Globo de Oro. Muere el 3 de diciembre de 1999.

1942.- Nace el actor británico Ian McShane. A pesar de que protagoniza varias películas, es por sus papeles en series de televisión por los que es más conocido como “Lovejoy” y en particular por el drama western “Deadwood”. En 2009 actúa en la serie “Kings”, como el “rey Silas Benjamín”.

1942.- Nace el violinista francés Jean-Luc Ponty. Su interés por el jazz es impulsado por la música de Miles Davis y John Coltrane. Toca con la Orquesta Mahavishnu y también con Frank Zappa. Conocido por su violín eléctrico, el cual le da una impronta especial, casi como el sonido de un sintetizador.

1943.- Nace el diseñador y cineasta español Iván Zulueta. Director y guionista de la película “Arrebato”, es cartelista de los primeros filmes del español Pedro Almodóvar. Muere el 30 de diciembre de 2009.

1947.- Nace el actor estadunidense Martin Ferrero. Es recordado por su papel del abogado “Donals Gennaro” en “Jurassic Park” (1993). Aparece de manera permanente en las series “Miami vice”, “Get shorty” (1995), “Gods and monsters” (1998) y “The tailor of Panama” (2001). 1949.- Nace el cantautor y productor español Miguel Gallardo. Adquiere fama en los 70 y principios de los 80. En 1975 lanza su primer gran éxito, “Hoy tengo ganas de ti”, ese mismo año saca su primer álbum titulado “Autorretrato”. Después publica “Otro ocupa mi lugar”. Muere el 11 de noviembre de 2005.

1949.- Nace el cantante griego Giórgos Daralas, también conocido como Yorgos, George Dalaras o George Ntalaras, es uno de los más célebres intérpretes en su país natal. En su carrera de casi de 40 años ha actuado en miles de conciertos.

1953.- Nace el director de cine canadiense Jean-Claude Lauzon. Uno de los cineastas más importantes de la época, es multipremiado por sus cortometrajes. Su filme “Léolo” es nominado al Premio Palma de Oro, máximo galardón que se otorga en el festival de Cine de Cannes. Muere el 10 de agosto de 1997.

1955.- Nace la actriz de teatro, cine y televisión argentina Alicia Bruzzo. Inicia su carrera en los 70 en televisión, sobresale en series como “El Rafa”, “Verano del 98” y “El deseo”; en teatro con obras como “Yo amo a Shirley”, al igual que en cintas como “La mitad negada”. Muere el 13 de febrero de 2007 por una descompensación pulmonar.

1958.- Nace el músico australiano de rock Michael Harvey, conocido por colaborar con Nick Cave. Toca la guitarra, bajo, teclados y batería, además se desempeña como compositor y productor musical.

1962.- Nace el músico estadunidense Al Pitrelli, quien ha trabajado en grupos como Megadeth, Alice Cooper y Savatage. Inicia en el mundo de la música como profesor de guitarra en Boston. Poco después es descubierto por Alice Cooper, quien le pide unirse a su banda en 1989 como guitarrista en directo, posición que ocupa hasta 1993.

1963.- Nace el bajista, cantante y compositor estadunidense Edward “Les” Claypool. Conocido por ser parte de la banda de rock alternativo Primus, en la cual toca el bajo eléctrico, bajo fretless, contrabajo, violín rústico, fuzz, clarinete y mandolina, además de ser vocalista. También tiene varios proyectos paralelos.

1963.- Comienza la agrupación The Rolling Stones su primera gira por Reino Unido. La banda marca el renacimiento del rock and roll tras el periodo de Elvis Presley, y ocupa un lugar importante en el redescubrimiento del blues negro.

1964.- Nace el compositor, productor y cantante venezolano Miguel Moly. En 1990 se da a conocer en América Latina y Europa por ser el creador indiscutible del tecnomerengue, que influye en artistas como Diveana y Karolina con K, Natusha, entre muchos otros.

1964.- Sale a la luz pública la tira cómica “Mafalda”, del dibujante Joaquín Salvador Lavado “Quino”, en la revista argentina “Primera Plana” y que luego pasó al diario El Mundo.

1965.- Nace el presentador de televisión, guionista, articulista y escritor de origen venezolano, actualmente con nacionalidad española, Boris Izaguirre. Como guionista escribe, junto a José Ignacio Cabrujas, las telenovelas “Rubí rebelde” y “La dama de rosa”.

1967.- Nace Brett Anderson en Haywards Heath, Reino Unido, quien es vocalista de Suede. Luego de abandonar a la banda de rock lidera el grupo The Tears, que se encuentra en receso desde 2006. En los años siguientes presenta su álbum debut homónimo como solista.

1967.- Nace el cómico y actor español Mikil Nadal. Colabora en múltiples programas de televisión, de radio y de teatro, al igual que en la emisión de humor “Sé lo que hicisteis”.

1969.- Nace el cantautor mexicano Aleks Syntek, cuyo nombre real es Alejandro Escajadillo. Uno de los músicos autodidactas más importantes de México por temas como “El camino” y “Más fuerte de lo que pensaba”. Graba cuatro discos con “La gente normal”, como solista tiene siete álbumes de estudio y cinco en vivo. Premiado por la banda sonora de la cinta “Sangre, pudor y lágrimas”. Participa como uno de los “coach” de la primera temporada del concurso “La voz… México”.

1971.- Nace el cantante, compositor y productor español Marcos Llunas. Es hijo del cantante Dyango. Inicia su carrera en 1993 y salta a la fama con los temas “Completamente tuyo”, “La de siempre”, “Para reconquistarte” y “La reina de las diosas”, entre otras. Lanza 10 producciones discográficas.

1974.- Nace el actor estadunidense Alexis Cruz. Es conocido por sus personajes “Rafael”, en “Tocados por un ángel”, así como “Skaara” en “Stargate” y “Stargate SG-1”.

1976.- Nace la modelo, actriz y cantante Ninel Conde. Trabaja en telenovelas como “Rebelde”, “Luz Clarita” y “En tierras salvajes”. En 2004, incursiona en el cine en “Siete mujeres, un homosexual y Carlos”. Graba tres discos.

1977.- Nace Debelah Morgan, cantante y compositora estadunidense de soul, rythm and blues y urban. Posee un rango vocal de cinco octavas. Consigue los honores del premio Miss Teen Black Arizona. En 1994 lanza su primer álbum “Debelah”.

1977.- Nace la actriz y cantante mexicana Claudia Soberón. Su primer papel en televisión es en un capítulo de la telenovela “Golpe bajo”. En 2001, entra al elenco de “Amores, querer con alevosía”. Filma cuatro cortometrajes y películas como “2 minutes (and 9 hours)”, así como “The Bet – The series” en la web.

1982.- Nace la cantante y compositora española Virginia Maestro. Desde los 15 años participa como vocalista en diversas bandas: Fundación Virginia, Doctores del Swing, Little Vicky & the Shout Band, 7Funk, The Flik Flak Duo y Boogie Flu.

1983.- Muere el actor mexicano Daniel “Chino” Herrera. Gana el apodo debido a sus rasgos físicos similares a los de los orientales. Debuta en televisión en 1959 en “Estudio Raleigh”, al lado de Paco Malgesto; “Carta blanca” y “Noches tapatías”. Llega a tener su propio programa, “Martes de 21:30”. También trabaja en cine. Nace el 3 de enero de 1903.

1987.- Nace el músico estadunidense Josh Farro. Guitarrista de la banda de rock-punk Paramore, en 2010 deja el grupo. Al año siguiente formó el grupo “Novel American” que toca junto hasta 2014. Se lanza como solista con el proyecto FARRO y presenta el álbum “Walkaways”.

1989.- Nace el actor español Joel Bosqued, quien se da a conocer en diversas series de la televisión autonómica catalana. Entre sus trabajos más destacados se encuentran “El castigo”, así como las series “Un golpe de suerte” y “La pecera de Eva”, en la que interpreta el papel de “Nacho”, un estudiante tartamudo.

1989.- Se despide el grupo Virus en el estadio River Plate, de Argentina, como telonero de David Bowie y Bryan Adams. Más tarde, vuelve a los escenarios.

1992.- Muere el compositor, cantante y actor Paul Jabara, famoso por temas musicales como “Last dance”, popularizado por Donna Summer, “It’s raining men” y “The main event/Fight”. Nace el 31 de enero de 1948.

1993.- Muere el director de cine Gordon Douglas. Su filmografía inicia con “Zenobia” e incluye “Corazón de hielo”, “La novia de acero”, “La humanidad en peligro” y “Quince balas”, entre otras. Nace el 15 de diciembre de 1907.

1994.- La agrupación femenina The Pointer Sisters recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Es el primer grupo afroamericano en recibir este honor. Ruth, Anita, June y Bonnie forman la banda a finales de los 60, el cuarteto consigue algunos éxitos en las décadas de los 70 y 80 con un estilo que se mueve entre el soul y el pop.

2003.- El cantante mexicano Luis Miguel realiza la presentación internacional de su disco “33”, en Cancún, Quintana Roo, México. Logra récord de ventas a menos de 24 horas de salir al mercado.

2005.- En un ambiente festivo se realiza el corte del listón inaugural de la arena deportiva y centro de espectáculos que se construye en honor del cantante de música vernácula Vicente Fernández Gómez. El inmueble, con capacidad para 12 mil personas, se edifica al lado del rancho los Tres Potrillos, en Guadalajara, con una inversión de 45 millones de pesos.

2007.- Muere la actriz canadiense de cine Lois Maxwell. Ganadora del Globo de Oro de 1948 en la categoría Nueva Estrella y de la primera “Miss Moneypenny” de filmes del agente “James Bond”, de los cuales participa en 14. Considerada por sus admiradores como la auténtica “Miss Moneypenny”. Nace el 14 de febrero de 1927.

2010.- Muere el actor de cine estadunidense Tony Curtis, cuyo nombre real es Bernard Schwartz. Recibe el premio honorífico “La General” por su carrera cinematográfica en el Festival Internacional de Sitges 2000. En 1958 es nominado a un Oscar como Mejor Actor por la película “Fugitivos”, también sobresale en “Vacaciones sin novia”, “Espartaco” y “Una Eva y dos Adanes”. Protagonista de la serie de televisión “The persuaders”. Pintor y defensor de caballos maltratados.Nace 3 de junio de 1925.

2014.- El cantante y compositor Francisco Céspedes se reencontró con el público cubano con un sentimiento de emoción indescriptible y con la percepción de que en la isla “se está abriendo la vida”.

2015.- Muere el saxofonista de jazz Phil Woods, quien ofreció su último concierto con una botella de oxígeno a su lado y poco antes del final anunció su retirada. Grabó con músico como Steely Dan, Paul Simon o Billy Joel. Nace en noviembre de 1931.

2016.- Fallece la actriz británica Ann Emery. Sobresale en obras de teatro como “My fair lady”, “Billy Elliot, el musical”y “The Guardian”.Muy reconocida por su participación en el programa infantil “Rentaghost”. Nace el 12 de marzo de 1930

