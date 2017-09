Ochoa “no da línea” en el PAN; Zedillo destapa a Meade; Morena da color

Por Francisco Garfias.

“¿ Y no dijo a que horas tenemos que entregar el cheque?” reviró, en tono que quiso ser chistoso, Fernando Herrera, coordinador de los senadores del PAN.

El reportero le había preguntado sobre la observación que nos hizo Enrique Ochoa en el sentido de que el PAN –al igual que otros partidos- declara, promete, ilusiona, pero no pasa a los hechos para formalizar su renuncia al financiamiento público en 2017.

El líder nacional del PRI hizo notar que si los panistas no llevan ya a la Oficialía de Partes del INE un papelito firmado con esa renuncia, le serán depositadas al partido las ministraciones del mes de octubre: un tercio de los 95 millones que les quedan como prerrogativas en 2017.

No le gustó o más bien le disgustó la observación:

“Enrique Ochoa a nosotros no nos da línea ni nos da instrucciones. Él que se ocupe de los suyos, que bastantes problemas tienen.

“Nosotros vamos por la creación de un Fondo de Reconstrucción Nacional. Nadie le tiene confianza al actual gobierno, y de lo que se trata es de que la ayuda llegué y llegue bien”, puntualizó.

Herrera le dio vueltas y vueltas y más vueltas al tema. No supo, no quiso o no pudo decir que no van a pasar al INE para oficializar el “no” del PAN a los recursos públicos.

Al quite salió el diputado duranguense, Hugo Flores, quien ha coordinado el proyecto de ayuda a los damnificados en el seno del grupo parlamentario:

“Si no hay reglas para la aplicación del recurso que se devuelva, o que no se utilice por parte del INE, lo que va a pasar es que va a caer nuevamente en manos de la Secretaría de Hacienda y con las mismas reglas para el gasto de la burocracia.

“Eso es algo que debe de tener muy claro el señor Ochoa. No es si el PAN no deposita un cheque o no. Hay múltiples formas de hacer llegar este dinero”, aseguró.

Para hacer frente a la situación provocada por los sismos, los panistas respaldan el decreto de emergencia propuesto por, entre otros, el senador Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta.

El decreto propone que se suspenda la aplicación de las reglas de la Ley General de Partidos en materia de financiamiento público.

Apoya la iniciativa del Frente que busca una readecuación del sistema de financiamiento de los partidos; y el establecimiento de medidas de austeridad.

Promueve una reforma de Estado que incluya la segunda vuelta y los gobiernos de coalición.

Aclaración: Enrique Ochoa no dijo que Anaya se hacia “güey” con el tema de renunciar ya al recurso público que recibe el partido que preside, sino que se hacia ”guaje”.

El error se corrigió a tiempo, pero de todas maneras se colaron los duendes y se publicó. El priista nos pidió rectificar para que el jefe panista “no piense que le faltó al respeto”.

La misma pregunta que a Herrera le hicimos a Alejandra Barrales, presidenta del PRD. Ella sí fue al grano.

“Nosotros no confiamos en entregar el recurso a Hacienda. Estamos definiendo como canalizar nuestras aportaciones”.

En otras palabras, el PRD tampoco va al INE y va a hacer su propio fideicomiso.

“No queremos que esos recursos vayan a dar a las secretarias que encabezan Luis Miranda (Sedesol) y Gerardo Ruiz Esparza (SCT)”, puntualizó Luis Sánchez, coordinador del PRD en el Senado.

Morena ya dio color. Va a recibir del INE la ministración mensual que le corresponde en octubre: alrededor de 31.7 millones de pesos. Equivale a una tercera parte del financiamiento público para el 2017. En noviembre y diciembre recibirá otros 63.4 millones de pesos.

Nos quedó claro que no va a notificar oficialmente al INE que renuncia al financiamiento público. Desconfía de lo que el gobierno federal pudiera hacer con esos recursos.

Prefirió constituir el fideicomiso 73803 en el Banco Afirme.

El propio López Obrador anunció que a partir de este viernes se empiezan a distribuir apoyos a los damnificados de los sismos.

El presidente de Morena fijó en 103 millones de pesos el apoyo de su partido a la reconstrucción de las zonas afectadas.

El financiamiento que aún le corresponde en 2017 no alcanza. Suponiendo que lo repartiera todo entre los damnificados serían 95.1 millones de pesos.

El fideicomiso será administrado por Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Pedro Miguel, Paco

Ignacio Taibo, Julio Scherer, Jesusa Rodríguez, Bertha Maldonado y el padre Solalinde.

Es obvio que no serán ellos los que andarán en la repartición de los recursos, sino gente de Morena. Mal harían si le sacan raja política a la ayuda. Se les revertiría con la gente.

Y si no que le pregunten al delegado de Morena en Xochimilco, Avelino Méndez. Casi lo linchan los pobladores de San Gregorio Atlapulco cuando hacia un recorrido. Puso pies en polvorosa.

El muy discreto Ernesto Zedillo, “destapó” a su gallo para la sucesión del presidente Enrique Peña en el 2018.

En un encuentro a puerta cerrada con funcionarios de Argentina, dijo que apoyará a José Antonio Meade en caso de que logre el aval del PRI, según el diario digital “LaPoliticaOnLine”.

Meade está conectado a Zedillo por su padre Dionisio, que se ha convertido en el principal impulsor de las aspiraciones presidenciales de su hijo, puntualiza el diario digital.

Fin.