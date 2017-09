Italia con el mayor número de decesos en Europa por contaminación

Roma. Italia tiene el aire más contaminado y el mayor número de muertos por ese problema entre los grandes países europeos, reveló un estudio presentado en el Senado por la fundación Desarrollo Sostenible.

Según el informe, en Italia se contabiliza un promedio de 91 mil muertes prematuras al año por contaminación atmosférica; frente a las 86 mil de Alemania; las 54 mil de Francia; las 50 mil de Reino Unido; y las 30 mil de España.

Italia tiene un promedio de mil 500 decesos prematuros al año por cada millón de habitantes a causa de la contaminación, frente al promedio europeo de mil.

Alemania registra un promedio de mil 100 muertes por millón de habitantes; mientras Francia y Reino Unido cerca de 800; y España 600.

El reporte destacó que de los 91 mil decesos anuales en Italia, 66 mil 630 tienen como causa las partículas contaminantes PM2.5, como polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento y polen, con un diámetro aerodinámico inferior o igual a los 2.5 micrómetros.

Otros 21 mil 40 decesos en Italia obedecen al dóxido de nitrógeno (NO2) y tres mil 380 al ozono.

La ciudad con mayor número de muertes a causa de esas partículas es Milán y su área metropolitana, seguida de Nápoles, Taranto, el sudoriente de Sicilia, Frosinone, Benevento, Roma y el valle del Arno.

“La contaminación atmosférica representa una de las principales amenazas ambientales y sanitarias de nuestra época”, declaró Edo Ronchi, presidente de la Fundación para el Desarrollo Sostenible, al presentar el informe.

Ronchi llamó a renovar las políticas de protección ambiental tomando en cuenta las características de la contaminación actual, el impacto del cambio climático y el papel de sectores no convencionales, como las emisiones contaminantes derivadas de la producción agrícola y la calefacción residencial, en particular de las biomasas.

Según el informe, la situación no mejorará mientras continúen en circulación un exceso de automóviles particulares, los límtes de emisiones para la industria sean bajos, el transporte público no sea potenciado, no se difunda el uso de vehículos ecológicos (cuyo costo es muy elevado) y se mantenga el uso excesivo de leña para las estufas domésticas.

NTX