Los olvidados del S-19

Por Francisco Garfias.

Hay poblaciones en el territorio nacional que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han volteado a ver después de los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasado.

Una de ellas es San Lucas Colucan, ayudantía de Izúcar de Matamoros, en Puebla.

En ese rincón del estado no hubo muertos el 19-S. Quizá por eso lo que allí sucede no ha llamado la atención más que de los voluntarios que han llegado con el único propósito de ayudar.

Pero no es suficiente para el nivel de destrucción, abandono, cans ancio y desesperación que tiene esta comunidad de cinco mil personas.

El presidente auxiliar de San Lucas, Eugenio Peña, dice que unas 400 familias afectadas por el temblor viven en la calle.

Se niegan a regresar a sus casas por temor a que las paredes se les vengan encima.

En San Lucas no hay albergues. El más cercano está en Izúcar de Matamoros, a 17 kilómetros de allí.

La iglesia, la presidencia, la primaria, la secundaria también sufrieron daños severos. No hay clases, no hay misa, no hay labores propias de una ayudantía.



Eugenio Peña sabe que su pueblo no sufrió como Juchitán, Oaxaca, o Jojutla, Morelos, donde el S-19 arrasó con las construcciones y mató mucha gente.

Pero ve con impotencia el sufrimiento de los pobladores locales.

Nos cuenta que día con día se le acercan y le preguntan que cuando les van a “componer” sus casas. El repite: “no tengo el recurso, no tengo el recurso…”

“Duermen fuera, bajo una lámina o una lona. Viven con miedo de que se les caiga la casa. Hasta hoy nadie los ha volteado a ver. Ni el gobierno federal, ni el estatal, ni el municipal.

Solo han ido voluntarios que dicen ser de Protección Civil. Pero no mandan arquitectos, ingenieros, que son los que necesitamos”, ilustra el presidente auxiliar.

Y lanza un SOS en el que solicita ayuda federal y local.

“Pa´que la gente esté contenta y pueda despertar tranquila”.

Fue la Asociación Civil De Mano a Mano, muy activa en ese olvidado pueblito, que nos acercó la historia que viven los sanluquenses.

En poco más de una semana, esta AC, integrada casi exclusivamente por mujeres, ha logrado reunir fondos para construir siete de las 15 casas que pusieron como objetivo.

¿El contacto en twitter? info@demanomanoac

* * *

La campaña que trae Andrés Manuel López Obrador para dar marcha atrás a la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México me parece un desatino.

El futuro candidato presidencial de Morena ahora trae la cancelación de esta obra como un asunto prioritario que ayudaría a resolver el financiamiento de la reconstrucción de las zonas destruidas por los sismos.

“¿Por qué destinar 200 mil millones de pesos a la construcción del nuevo aeropuerto, y cerrar el actual y el de Santa Lucía, si se puede resolver el problema con solo 60 mil? ¿O lo que predomina es la corrupción?”, preguntó ayer en su cuenta de Facebook.

Según el Peje, el NAICM es una obra “faraónica” par beneficiar a contratistas.

El consorcio que lo construye está formado por Operadora CICSA, de Carlos Slim; e ICA, cuyo principal accionista es el empresario David Martínez.

Los que saben del negocio de aviación nos dicen que la construcción de NAICM no es un lujo, sino una imperiosa necesidad. El actual ya es insuficiente.

Consideran inviable la propuesta del líder de Morena de mantener el Aeropuerto Benito Juárez y complementarlo con dos pistas que se construirían en la Base Aérea de Santa Lucía.

Los expertos aseguran que no solo traería conflictos en el espacio aéreo, sino pérdidas a las aerolíneas, retrasos en los traslados, y pérdidas en productividad, entre otros.



* * *

Pasado el susto del temblor regresa la grilla fuerte en Tabasco. Los jaloneos en el seno de los partidos cobran nueva fuerza. Cada quien quiere llevar agua a su molino.

El PRD luce como favorito en las encuestas. El que finalmente resulte “ungido” tendrá el respaldo del gobernador, Arturo Núñez, que no es poquito.

En la lista de posibles figuran José Antonio de la Vega Asmitia, Fernando Mayans Canabal; Gerardo Gaudiano Rovirosa y Juan Manuel Fócil Pérez.

En Morena la balanza se inclina definitivamente por el senador con licencia Adán Augusto Hernández, recientemente fue nombrado Coordinador Estatal de ese partido en la tierra que vio nacer a López Obrador.

La batalla en el PRI parece estar centrada en dos mujeres: la diputada federal Gina Trujillo, que cuenta con el apoyo en el CEN; y Ady García, ex diputada que trabajó con Roberto Madrazo y hoy está cerca de Miguel Osorio Chong.

Una encuesta del diario “Tabasco Ahora” ubica a Ady como la priista más popular en la entidad, sólo detrás de Benito Neme, director de Caminos y Puentes Federales.

Fin.