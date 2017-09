¿Y ahora qué?

Por Carlos Pérez García.

Ayer anduve de cabo a rabo en la ciudad de México y, aparte de que el tráfico estaba bastante tranquilo, no me tocó pasar por ningún edificio colapsado o visiblemente dañado.

De manera similar al terremoto de 1985, la gran metrópoli no fue “arrasada” pues los inmuebles afectados vendrían a ser una mínima parte del total, a la vez que los muertos y heridos representarían un pequeño porcentaje de la población en zonas delimitadas. Sin embargo, oigan, la pérdida de una sola vida resulta demasiado, además de que el susto y los dramas han tenido severos efectos sicológicos entre los habitantes de Morelos, CDMX, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero…

Por un lado, están el miedo y la tristeza de vecinos, familiares y amigos de las víctimas; por otro, el ánimo solidario de muchos en las labores de apoyo y rescate o las aportaciones en dinero y en especie para los damnificados. Desde luego, esto se extiende a millones de mexicanos y extranjeros que han estado muy atentos a través de la televisión y las redes sociales.

A veces codo a codo con algunas autoridades, sobre todo el Ejército y la Marina, la reacción ciudadana ha sido de primera… tanto en términos cuantitativos como cualitativos (organizada, pertinente, eficaz y diferente). Pues sí: Solidaridad, iniciativa, generosidad, unidad y apoyo vienen a ser palabras que se repiten y que, sin duda, son alentadoras.

Igual llama la atención que, por reacciones espontáneas como las registradas ante estas tragedias, se pueda afirmar que “México es otro”, que “ya cambió”, que “la sociedad despertó”, que “los ciudadanos tomaron el poder”, que “somos maravillosos y nadie nos para”… A su vez, se intenta derivar teorías o hipótesis de cambio político en cuanto a lo que podrá suceder los próximos años.

Es cierto que las nuevas generaciones descubren un potencial de organización e influencia. Pero, ojo, aquí casi todo estaría “por hacerse” para que esa perspectiva madurara y fuera asumida por liderazgos ciudadanos. O, bueno, quizá se necesite un terremoto político para que tomemos conciencia de lo que habría que hacer con otros escombros y cadáveres de la extendida corrupción.

Claro, muchos políticos tratarán de evitar que todo esto les afecte, e incluso buscan ya escenarios en los que puedan sacar raja y mantener sus negocios o prebendas. De entrada, pretenden mejorar su deteriorada imagen.

Digamos, antes de que se los pudieran quitar, eso de lucirse al regalar recursos que estarían asignados a partidos y campañas se ha traducido en propuestas demagógicas e incongruentes. La oportunidad y el oportunismo le dieron a AMLO un pretexto para sus ideas frágiles y engañosas, y tanto el PRI como el PAN y el PRD se desataron a competir con sus propias estratagemas irresponsables. Insisten en saludar con sombrero ajeno: el dinero viene de los ciudadanos, pues.

No les han inquietado los riesgos de que se “privaticen” las elecciones y tengan que aceptar recursos mal habidos o que impliquen compromisos oscuros. Y ahora se les hace fácil todo esto cuando antes se habían negado una y otra vez a reducir el dispendio. ¿Estarán listos para contender en los procesos electorales con menos anuncios o sin plurinominales porque la población está hasta la madre?

En fin, dice alguien, ojalá que así compitieran para nombrar al mejor fiscal anticorrupción en el marco de perspectivas más eficaces. Y que la energía social se pudiera encausar a la transformación de estructuras caducas, especialmente al votar por opciones legitimadas en contra de los intereses que hoy se benefician con ellas.

Casi todo está por hacerse… a partir de muy buenas señales.

* ESTOS DÍAS FUERON DIFUNDIDOS los mensajes e informes de gobierno del doctor Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, tanto en una especie de entrega al Congreso local como después en un evento más grande y menos formal.

Poco habría que comentar, si bien no dejo de expresar que ojalá vayan mejor este tercer año que culminará en la mitad del sexenio. Que las mejorías palpables se adicionen ya a esa “construcción del futuro” en la que siempre andamos… al menos en las palabras.

Y, claro, no es cosa sólo de hacer ajustes en el Gabinete o afianzar el funcionamiento de una distraída o presionada área de Comunicación Social, ni tampoco de recuperar la buena suerte con las inversiones privadas y las zonas que menos anhelan los carteles criminales. He sugerido que tal vez no sea una “cuestión de huevos” sino acaso de un poco más de ambición, visión e inteligencia emocional… sin dejar de jugársela en alguna medida (con riesgos calculados, hacia saldos netos de beneficios superiores a los costos).

Creo que, en general, los medios aquí tienden a ser bastante equilibrados en su obligado rastreo del desempeño del Ejecutivo. Por lo que se refiere a los editoriales de opinión en el periódico, un servidor nunca ha sido objeto de la menor censura ni ha recibido insinuación alguna de objetar o favorecer a alguien.

También confirmo que columnistas tan destacados como Adriana Ochoa y Juan José Rodríguez, han apreciado a JMC desde mucho antes de que fuera gobernador pero en ciertos momentos ven preferible comentar algo (una crítica o sugerencia) que quizá no le agrade al mandatario.

A su vez, entre un gran número de desastres o distracciones, hay funcionarios o diputados que apuestan a que el tiempo les permita mantener su impunidad y los privilegios asociados a la corrupción. Son los casos extremos de Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, o de los diputados locales Enrique Flores y Manuel Barrera, que no acaban de aceptar que deberán someterse a procedimientos e investigaciones con referencia a desviaciones relevantes.

“La mejor defensa es el ataque” parece razonar Barrera, de quien me han dado datos bastante negativos aunque no lo conozco personalmente. ¿Sólo trata de hacerse la víctima de reporteros y medios, sin que en su ilógica estrategia identifique posibles falsedades?

Deduzco que Juan Manuel Carreras y la gran mayoría de los diputados, contarían con todo el apoyo ante estos individuos tontainas o mal aconsejados por intereses oscuros pero visibles. Miren, en buena medida, el gobernador y la diputación podrán salvar esta Legislatura a partir de un par de juicios de procedencia, o igual pueden hundirse todos entre chantajes y e indecisiones.

Está en sus manos. Y un estado lo espera… y lo merece.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral