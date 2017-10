U2, la legendaria banda irlandesa regresa a México

México. U2, una de las bandas más influyentes en la escena del rock, llega una vez más a México con una extensa trayectoria de más de cuatro décadas.

La agrupación se creó en 1976 en Dublín (Irlanda), cuando el baterista Larry Müllen Jr. buscó, mediante anuncios, a quienes quisieran formar parte de una banda de rock, llamado al que asistieron siete chicos, entre ellos el hasta ahora vocalista Paul Hewson (Bono) y el guitarrista y corista Dave Evans (The Edge) .

U2 no fue el primer nombre del grupo, en sus primeros meses se hizo llamar Feedback e interpretaba únicamente éxitos de bandas como Beach Boys o Rolling Stones , más tarde pasó a ser The Hype, para que un año después, tras la salida de uno de los integrantes, Dick Evans, quedara definitivamente como hasta ahora se conoce (U2).

En 1978 la banda creció progresivamente cuando en abril ganó un concurso (Harp Lager Talent Contest, Limerick Irlanda) en el que recibió un premio monetario y la oportunidad de grabar un demo.

Un año después, bajo la coordinación del que fuera su manager por años Paul McGuinness, editó su primer sencillo “Out of Control”, que forma parte de su EP debut “Three”.

Sin embargo uno de los pasos más importantes en la carrera de U2 fue la firma de su primer contrato discográfico en 1980 con la compañía de Island Records.

Ese mismo año vino su primera gira con su primer álbum completo (“Boy”), en la cual se vio el potencial que tenían los chicos y donde demostraron que prometerían mucho para el género.

Durante los meses próximos realizaron su segundo tour, el que no les fue del todo bien debido a la temática del disco que promocionaban. Empero en 1983 inició una de sus mejores etapas al ofrecer un concierto en Denver, Estados Unidos, que fue considerado uno de los más sobresalientes de su carrera, y el cual quedó reflejado en el video de “Under a Blood Red Sky”.

Luego del The Unforgettable Fire Tour vinieron importantes cambios para Bono, que se vieron reflejados en los siguientes trabajos de U2, como conciertos benéficos y actividades humanitarias.

En 1987 llegaron a lo más alto de su trayectoria, ganaron sus primeros Grammy, aparecieron en portadas de diversas revistas y algunos de sus temas se colocaron en los primeros puestos de popularidad en todo el mundo.

Al finalizar los ochentas y luego de incluir nuevos países a sus giras como Australia, Nueva Zelanda y Japón, la agrupación se reinventó.

Por ello en 1991 publicó su siguiente álbum con un giro diferente al incluir más dance e industrial, cambio que fue muy certero para su carrera musical, el cual también se mostró en sus shows al crear los mayores espectáculos multimedia de los tiempos.

Los años que procedieron a 1993 fueron relativamente más relajados para Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. y fue en 1997 que continuaron con su línea experimental, hecho que no dejó muy contentos a sus seguidores y a la crítica en general. De ahí que en los comienzos del siglo XXI, después de lanzar su primer disco de “Grandes Éxitos” regresaron a sus raíces musicales.

En 2002, después de complicaciones debido al fallecimiento del padre de Paul Hewson, publicaron su segundo “Grandes Éxitos”, en el que incluyeron temas como “Electrical Storm”y “The Hands Thah Built America” (incluida en la banda sonora la película “Gangs of New York”).

Tres años más tarde se embarcaron en su nueva gira mundial (Vértigo Tour), donde lograron sold out (lleno total) en todos sus conciertos, motivo que la convirtió en la segunda gira más exitosa de los tiempos.

Para enero de 2008 llegó a las salas IMAX su película U2 en 3D, cuya grabación se llevó a cabo en siete conciertos de su Vértigo Tour. De 2009 a 2011 emprendieron su U2 360 Tour, en 2011 también fueron la banda sonora de “Spider Man Turn Off The Dark”, mismo año en el que fue la premier mundial del documental dedicado a la banda “From the Sky Down”.

Entre 2013 y 2014 prepararon el lanzamiento de “Songs of Innocence” y también consiguieron una vez más nominaciones a los Premios Oscar con el sencillo “Ordinary love” que se utilizó para la película “Mandela: Long Walk to Fredoom”.

Para 2015 realizaron otra gira mundial, pero esta vez autobiográfica, en la cual se pudo observar la historia de la agrupación en una gran pantalla, en donde algunos conciertos (los de París) fueron grabados para lanzarse DVD y Blu-Ray.

Recientemente (septiembre 2017) sacaron a la luz el videoclip de “You´re The Best Thing About Me”, tema que formará parte de su próximo álbum “Songs of Experience” programado para lanzar a finales de año.

Los próximos días 3 y 4 de octubre la legendaria banda llegará por quinta vez a México para ofrecer su The Joshua Tree Tour 2017 en el Foro Sol como apoyo a lo ocurrido en el sismo del 19 de septiembre.

NTX