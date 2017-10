U2, legendaria banda de rock que se caracteriza por su activismo social

México.- U2, la legendaria banda irlandesa de rock que se ha caracterizado por su activismo social gracias a su líder Paul Hewson, mejor conocido como Bono, regresa a la Ciudad de México para ofrecer un concierto y apoyar a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre.

La agrupación comenzó a tomar fuerza a principios de los ochentas a pesar de haberse formado a finales de los setentas.

Sin embargo, pero fue hasta su tercer material discográfico “War” (1983) cuando se empezaron a notar sus tintes políticos, creencias y convicciones.

Prueba de ello son “Sunday Bloody Sunday” y “New Year´s Day”, canciones que reflejan el dolor del pueblo irlandés y del polaco, respectivamente.

Sin embargo, el activismo social se le atribuye más al vocalista y líder Bono, que a la banda, puesto que es él quien ha contribuido y creado diversas fundaciones para la lucha contra enfermedades, pobreza y demás.

En los últimos años se ha hecho evidente la lucha del cantante contra las desigualdades en general, ya que ésta se refleja en sus letras, no obstante su espíritu luchador lo caracterizó desde siempre al aprenderlo de su madre, quien era protestante pese a que su padre fuese católico.

Actualmente el artista ayuda a un gran número de organizaciones alrededor del mundo que están a favor de los derechos humanos y contra el hambre.

Una de ellas es Amnistía Internacional un movimiento global presente en más de 150 países que actúa contra la injusticia y defiende los derechos humanos.

Free Burma Rangers es otro movimiento de servicio humanitario para el cual también colabora, donde se trabaja para atraer ayuda, esperanza y amor a las personas en las zonas de conflicto de Birmania, Irak y Sudán.

Así existen otras más como The Chernobyl Children´s Project o Greenpeace, al igual que EDUN, DATA, Join RED, y ONE Campaign, organizaciones dedicadas a la lucha contra el SIDA y otras enfermedades en África.

Asimismo, junto con la banda (U2) han participado en conciertos considerados de los más importantes a nivel mundial debido a que luchan contra las injusticias en el continente africano, Live Aid 1985 y Live 8 2005.

Gracias a la colaboración y constante participación en temas sociales, políticos y religiosos, Hewson ha recibido un sinfín de reconocimientos entre los que destacan la Medalla de Honor Presidencial Pablo Neruda en 2004, el TED Prize, NAACP Image Award, Philadelphia Liberty Medal, entre otros.

De igual manera ha recibido nombramientos como uno de los “100 Most Influencial People” (“100 personas más influyentes”), por la revista Time, o Caballero Honorario por Reino Unido. Galardones y títulos que le han costado la crítica de diversos medios de comunicación.