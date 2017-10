Banda británica Ride llega por primera vez a México para cautivar al público

México.- Ride, la banda británica caracterizada por su estilo de música alternativo shoegaze, llegó por primera vez a la Ciudad de México para ofrecer un concierto a sus seguidores mexicanos.

El Plaza Condesa se cubrió de luces y de sonidos rockeros, alternativos y algo psicodélicos para recibir al cuarteto británico, que después de una larga pausa en su carrera decidió, hace siete años, juntarse una vez más.

El escenario se llenó de completa oscuridad para segundos después iluminarse con un resplandeciente letrero con el nombre de la agrupación, y así comenzaron a escucharse los primeros acordes de “Lannoy point”.

A pesar de que el recinto no cubría su capacidad total, los asistentes no dudaron en poner el ambiente una vez que Andy Bell, Laurence Colbert, Mark Gardener y Steve Queralt pisaron la tarima.

Sin nada más que un “gracias”, los integrantes entonaron el segundo tema del repertorio, “Charm assault”, para después continuar con “Seagull”.

Con aplausos y gritos de emoción por parte de los asistentes, interpretaron “Weather Diaries”, una de las canciones que forma parte de su más reciente material homónimo.

Después vino “Taste”, “Unfamiliar” y “Cali”, esta última que cuenta con un videoclip recientemente lanzado. Mientras el “show” transcurría, el lugar se llenaba poco a poco, sin embargo no logró cubrirse en su totalidad.

“Twisterella”, “Lateral Alice”, “Rocket Silver Symphony” y “Dreams Burn Down” fueron los temas que sin duda hicieron bailar al público desde sus lugares.

Mientras unos brincaban, otros más movían la cabeza al ritmo de la música, y muchos otros cerraban los ojos para simplemente sentir la melodía. Llegó el turno de “Time of her time” y “OX4”, canciones que no dejaron de ser aplaudidas.

El tiempo del espectáculo se agotaba y los temas más movidos se escucharon para hacer vibrar el recinto con los saltos, gritos y aplausos de los fanáticos. “All I Want”, “Vapour Trail” y “Drive Blind”, fueron las tres canciones que despidieron momentáneamente al grupo.

Sin embargo, luego de aproximadamente dos minutos, el cuarteto regresó a complacer a sus fans con los tres últimos temas, “Leave them all behind”, “Like a daydream” y “Chelsea girl”, para así despedirse definitivamente con un “Gracias, manténganse a salvo México”.

Ntx