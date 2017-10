¡El fin de MAME!

Por Raul Flores Martínez.

Conforme pasan los días, el futuro político del actual jefe de gobierno Miguel Àngel Mancera se ve más negro, tal parece que sus aspiraciones para competir por la candidatura para la Presidencia de la República poco a poco se van colapsando como las decenas de casas y edificios con el sismo del pasado 19 de septiembre.

Para nadie es un secreto que la semana del fatídico 19-S ya tenía su renuncia escrita y lista para entregarla; una renuncia que aguarda porque no lo podrá hacer en medio de la contingencia y crisis que se vive en la actualidad.

Si a las repercusiones del sismo, se le une la renuncia del estratega político Héctor Serrano, el panorama es más que negro para Miguel Àngel Mancera, renuncias y fenómenos naturales que le quitaran la oportunidad a un mandatario que según él, no es político.

Si a esto le agregamos la creciente inseguridad, sobre todo la participación de las organizaciones del crimen organizado que se han refugiado en la capital del país bajo el amparo de la protección policial de la ciudad de México, son solo una pequeña parte de los dolores de cabeza que tendrá en las próximas semanas el mandatario capitalino.

Sobre el crimen organizado que señalan las autoridades locales que no hay, que no están establecidos, un documento denominado “México: crimen organizado y organizaciones del narcotráfico (Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations) de June S. Beittel, analista de asuntos latinoamericanos en el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, destaca que en la Ciudad de México hay influencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana.

Además, el documento indica que la Ciudad de México es una de las entidades federativas en donde si hay presencia de células del narcotráfico, 24 para ser exactos. Solamente Tamaulipas (42) y Guerrero (25) tienen más células del narcotráfico operando en sus territorios que la capital mexicana.

En noviembre de 2015, un reporte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) difundido por El Financiero/Bloomberg informó que en la Ciudad de México operan cinco cárteles: Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, el del Golfo, los Beltrán Leyva y el de Sinaloa. Aunque el documento destacó que la capital mexicana es una de las ocho entidades que no tienen una “dominante presencia” de algunos de estos cárteles.

Sin embargo, las células de las organizaciones delictivas han generado una ola de violencia y ejecuciones de narcomenudistas que no se quieren “alinear” con determinada banda delictiva dedicada a la venta de estupefacientes.

El futuro político de Miguel Àngel Mancera, está cada vez más negro, ya no tiene tiempo para renunciar y comenzar hacer campaña política, el mismo futuro se le avizora para Claudia Sheimbaum que nunca espero que un sismo le trajera tantas penurias políticas.