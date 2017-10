Murió Tom Petty, referente universal del rock

México.- El reconocido artista Tom Petty, fundamental para el rock estadunidense, sufrió un infarto en su casa y fue trasladado a un hospital, donde se le declaró sin actividad cerebral.

Su fallecimiento, ocurrido a las 20:40 horas de este lunes, fue confirmado oficialmente por Tony Dimitriades, quien durante mucho tiempo fuera manager de la banda Tom Petty & The Heartbreakers.

Músico, cantante, compositor, productor y multiinstrumentalista, es considerado referente del rock mundial e inspiración para otros artistas de todo el planeta. Nacido el 20 de octubre de 1950 en Florida

Comienza con agrupaciones como The Sundowners y The Epics, comienza a destacar en Mudcrutch, banda que en 2007 se volvió a reunir y juntos presentaron dos discos aclamados por la crítica. En los 80 forma parte del supergrupo Traveling Wilburys, integrado por Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison y Jeff Lynne.

Pero su amor, su sello y donde se desarrolló plenamente fue con Tom Petty & The Heartbreakers, de cuyos integrantes decía eran “su verdadera familia”, en especial Mike Campbell.

Grabó 13 discos con Tom Petty &The Heartbreakers, el primero de ellos en 1976 y entre los que sobresalen están “Damn the torpedos”, “Mojo” e “Into the great wide open”; dos con Traveling Wilburys, y tres como solista: el sobresaliente “Full moon fever”, “Highway companion” y “Wildflowers”.

A lo largo de su carrera se convierten en clásicos del rock temas como “Learning to fly”, “American girl”, “Breakdown”, “Refugee” y “Free fallin”. Se calcula que vendió más de 80 millones de copias en el mundo. En 2008 presentó el espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón de Futbol Amereicano.

El fin de semana estaba por culminar la gira para celebrar las cuatro décadas de su debut con The Heartbreakers; el tour inició el 20 de abril en Oklahoma, se presentó en importantes escenarios de Los Ángeles y San Diego, solo faltaron dos conciertos en Nueva York.

En el marco de las celebraciones de la entrega del premio Grammy de este 2017, la Academia de Grabación de Estados Unidos lo reconoció como la Persona del Año.

En 1996 recibió el George and Ira Gershwin Award for Lifetime Musical Achievement y tres años después Tommy Petty & The Heartbreakers obtuvieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, por sus contribuciones musicales y su entrega a causas humanitarias.

Entre el trabajo social que realizó destaca su participación con Greenpece, la National Veteran’s Foundation, USA Harvest, Rock and Wrap it Up, así como la American Foundation for AIDS Research, además de que se le identifica como alguien cercano a las necesidades y exigencias de los obreros.

En 2002 fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Tenía un canal de radio propio que manejaba como un espacio para entrevistas con el nombre “Tom talks to cool people”, así como el programa “Buried treasure” en el que compartía selecciones de su colección particular.

Apareció también en programas de televisión, entre ellos “It’s Garry Shandling’s show” y en el episodio “How I spent my strummer vacation” de la serie animada “Los Simpson”; dio voz al personaje “Lucky” en “El rey de la colina” y actuó en la cinta “El mensajero” junto a Kevin Costner, quien fue protagonista y director.

Su último mensaje en Twitter, publicado el viernes 29 de septiembre, fue “Thanks to everyone for supporting us for the lasta 40 years! Without YOU, there’d be no US! #TPHB40” (¡Gracias a todos por apoyarnos los últimos 40 años! ¡Sin TI no habría NOSOTROS!).

