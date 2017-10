Observación ciudadana, esencial en manejo de recursos para reconstrucción

México.- Los recursos que aportan la sociedad civil, celebridades y gobiernos extranjeros para la reconstrucción y apoyo de damnificados en México luego de los sismos, deben ser manejados con transparencia, con la participación y observación de los ciudadanos.

Aseveró el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo quien indicó que “todos los esfuerzos que estamos haciendo como Estado mexicano, involucran una parte de transparencia, de rendición de cuentas”.

Asimismo “de la participación de organizaciones de la sociedad civil que a eso se dedican, a ser testigos sociales de que las acciones del gobierno efectivamente se cumplan”.

En entrevista el senador del Partido Acción Nacional (PAN) agregó que en el proceso que sigue a raíz de los sismos, es indispensable la participación de la sociedad civil.

“Yo creo que México ha avanzado mucho y yo no me imagino un ejercicio como este que no tengan testigos sociales que den fe de que efectivamente esto se está haciendo de manera transparente y los recursos están llegando a quienes más lo necesiten”, apuntó.

