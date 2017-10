Universitario estudia resistencia de la garrapata a plaguicidas

Querétaro.- El universitario José Rodrigo Morales García trabaja en el estudio de una cepa para conocer los motivos por los cuales la garrapata “Rhipicephalus microplus” ha desarrollado resistencia a los plaguicidas.

El alumno de posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) indicó que más adelante, el estudio podría permitir desarrollar nuevas estrategias para el control de esta plaga que afecta al ganado bovino, principalmente.

“Es la garrapata de ganado común que genera grandes pérdidas económicas a ese sector, además de ser un vector importarte de enfermedades como babesiosis y anaplasmosis”, refirió el universitario.

Expuso que la resistencia a los acaricidas es el hecho de que una sustancia ya no surte efecto para matar a una garrapata “y nosotros estamos trabajando con la ivermectina, la cual es un desparasitante gastroentérico que no fue desarrollado para matar garrapatas, pero tenía un efecto nocivo contra ellas, sin embargo ya no, por lo que estamos revisando ese tema”.

Morales García señaló que este proyecto forma parte de la tesis que realiza para titularse de la Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable de la Facultad de Ciencias Naturales.

Añadió que recientemente se tuvieron reportes en Brasil y en México sobre la reacción de dicha plaga a la ivermectina, motivo por el cual desarrolló su investigación,

“No descarto que en un futuro la investigación permita conocer los mecanismos moleculares que originan esta resistencia y ayude en la planeación de nuevas estrategias de control para evitar pérdidas económicas en el ganado”, indicó.

Actualmente no hay cepa de laboratorio que se pueda caracterizar, por lo que es necesario su creación para conocer los mecanismos moleculares y saber qué es lo que está ocasionando la resistencia y así poder evaluarla, argumentó Morales García.

Detalló que la investigación la ha realizado a lo largo de más de un año, período que se llevó para la presión de la cepa, por lo que actualmente, como parte del experimento, se infestó a un bovino con 0.5 gramos de larvas y se presionó con subdosis de ivermectina para conocer los motivos de la resistencia.

Añadió que con estos avances, confía en concluir su trabajo a finales del 2017, para lo cual ya cuenta con resultados válidos ante el FOPER.

“Este es un proyecto de ciencia básica, pero confío en que va a tener grandes repercusiones para los siguientes investigadores de la UAQ”, confió el joven investigador.

Ntx