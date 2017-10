Anaya puede ser “candidato espurio”, alertan disidentes en el PAN; “Creen que el carro de Meade los puede llevar”, revira Herrera.

Por Francisco Garfias.

¿Si en la boleta aparece el nombre de Ricardo Anaya como candidato presidencial del Frente Ciudadano Mexicano votarían por él? Preguntamos a cuatro senadores “rebeldes” del PAN: Roberto Gil, Javier Lozano, Salvador Vega y Jorge Lavalle.



Nadie quería ser el primero en responder. “Pancho Garfias, no seas travieso”, nos dijo Gil. “Provocador”, calificó, en broma, Javier Lozano.

La pregunta no se hizo así nomás. Los cuatro descalificaron al jefe nacional del PAN durante la prolongada rueda de prensa convocada para respaldar la petición de Margarita, Moreno Valle y Aureoles de seleccionar al candidato presidencial del Frente en elección abierta.

Los cuatro sostuvieron que nunca han votado por nadie que no sea del PAN. No se atrevieron a reconocer públicamente que no votarían por el “Joven Maravilla” pero…

Una y otra vez aseguraron que todo está perfilado en el Frente para que Anaya se quede con la candidatura presidencial; Alejandra Barrales sea la abanderada en la elección del Jefe de Gobierno. Este reportero agregó: “y para que Dante Delgado sea jefe de gabinete en un gobierno de coalición”.

Salvador Vega fue el primero en responder: “Nunca he votado por nadie que no sea de mi partido, pero habría que ver…

Roberto Gil: “Lo que están pidiendo muchos panistas es que (Anaya) se someta al escrutinio democrático en igualdad de circunstancias…donde el no sea juez y parte.

“Tiene la enorme oportunidad de ganar el derecho a encabezar a los panistas y a los no panistas por la presidencia de la República; o pasar a la historia como el primer candidato espurio de Accion Nacional.

Javier Lozano: “Ricardo Anaya puede llegar a ser el primer candidato panista a la presidencia que no solamente no sume más ciudadanos al padrón de PAN, sino que reste al propio padrón del PAN. En su conciencia y en sus manos está. Se le esta haciendo un llamado a tiempo.

“Pero de que aquí puede haber una ruptura, no tengas la menor duda de que puede haber una ruptura”.

Jorge Lavalle: “Yo formo parte del PAN de la libertad, del PAN de la democracia, del PAN de la dignidad del ser humano y pues lamentablemente hoy muchos extrañamos ese PAN.

“He estado en el PAN en las buenas y en las malas. Sólo espero que una serie de imposiciones no nos lleven a una tragedia”.

Los cuatro coincidieron que el Azul atraviesa hoy por hoy una de las etapas más oscuras de su historia.

* * *

Lozano, por cierto, reiteró que está con Moreno Valle, pero que en un esquema de voto útil, votaría por José Antonio Meade.

“Les puedo decir que Pepe Meade es una persona absolutamente íntegra, de trabajo, de rigor técnico, sensibilidad política y un gran ser humano. Sabe trabajar en equipo y no ha pertenecido a partido político como tal.

“No crean que fue un desliz (el apoyo declarado a Meade) no crean que fue un atrevimiento que se me salió, o que me sacaron de contexto. Eso dije y eso reitero”.

* * *

No tardó la dura contra réplica de Fernando Herrera. En sus oficinas alternas, el coordinador de los senadores del PAN nos dijo que han agarrado el carril de la disidencia ya no se sienten a gusto en el PAN. “Creen que el carro de Meade los puede llevar…”

Hizo notar que los cuatro que Gil; Lozano, Vega y Lavalle han sido plurinominales. “No tienen base de militancia. Con un falso discurso de participación de la ciudadanía, pretenden ocultar su falta de arraigo con la base. Son políticos de cúpula. Incomodar a la dirigencia para aparecer en las listas pluris, ya no les va a servir”, señaló.

Y más:

“Roberto Gil jamás ganaría un distrito de mayoría en Chiapas, ni en el DF (CDMX) Lavalle no tiene ningún antecedente que indique que puede ser un candidato ganador. A Lozano no lo quieren ni en el gabinete de Puebla. No gana una elección ni en la Asociación de Padres de Familia de las escuela donde estudian sus hijos. Cordero ha sido plurinominal. Todos tienen tradición de cúpula”.

Herrera adoptó el argumento de Anaya contra la elección abierta del candidato del Frente. “No vamos a dejar (la designación) en manos del gobierno o de grupos controlados, clientelares, prestos a una indicación.”

El CEN del PAN ya fijo postura frente a la demanda de elección abierta que hicieron Margarita, Moreno Valle y Aureoles, aspirantes a abanderar el Frente Ciudadano Mexicano en el 2018. El dedito de Ricardo Anaya dijo “no” con el argumento de que hay que “blindar” el proceso de elección del candidato del FCM de la intervención del gobierno federal.

* * *

Nueva Alianza resolvió adherirse al Frente. Lo dice la carta que el mandamás del partido turquesa, Luis Castro, le envió ayer a su homologa de PRD, Alejandra Barrales. “Te comunico nuestra intención de participar en este importante desafío”, leemos en la misiva.

La bronca es que el PANAL sí avala la postura de ir a una “consulta abierta” a la ciudadanía.

Dice Castro:

“Nueva Alianza considera que el FCM debe impulsar los mecanismos más abiertos e incluyentes, promover la participación social, sin limitar la posibilidad de competir a cuadros o liderazgos de partido alguno, incluso garantizar la posibilidad de participación a ciudadanos y ciudadanas con reconocido prestigio, en condiciones de abanderar candidaturas fuertes en las elecciones locales y federales.

Y sugiere la consulta abierta, directa y democrática a la ciudadanía para elegir al candidato del FCM para la tercera semana de noviembre.



Fin.