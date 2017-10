Atención especializada a afectados, prioridad en reconstrucción Mancera

México.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que la prioridad en el proceso de reconstrucción en la capital del país tras el sismo de septiembre, es dar atención especializada a las personas que perdieron sus viviendas.

Luego de mencionar que actualmente hay 12 puntos en la ciudad donde las personas afectadas viven en casas de campaña, aseveró: “mi objetivo es que nadie se quede en la calle, no voy a permitir que ahí se formen campamentos y en 10 o 30 años lleguen a quitarlos, como lo estamos haciendo nosotros ahora”.

Por ello, indicó que una de las prioridades es que se les dé una atención especializada de las secretarías de Vivienda (Seduvi), de Obras y Servicios (Sobse), de Desarrollo Social (Sedeso), de Seguridad Pública (SSP) y de Gobierno, “para echar a andar todo de manera irregular”.

Al respecto, el mandatario local informó que la Consejería Jurídica capitalina presentará a la Asamblea Legislativa una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación, Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente.

Mancera Espinosa resaltó la importancia de que en el proceso de la reconstrucción participe la sociedad civil, el comité científico que se aprobó recientemente y los organismos internacionales.

Al respecto, adelantó que en breve tendrá una reunión con representantes de la Organización de las Naciones Unidas de diferentes áreas, como la Unesco, además de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que acompañarán los trabajos de la capital.

En ese contexto, dijo que ha mantenido comunicación con la embajada de Estados Unidos, porque tienen interés en poder profundizar a través de institutos especializados en sismos en el análisis de la Ciudad de México.

Al dar a conocer las cifras más recientes por el sismo del 19 de septiembre pasado, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de gobierno indicó que al momento existen 228 personas muertas y 147 carpetas de investigación.

Indicó que aunque no se presume que existan más restos de personas en los sitios afectados por el movimiento telúrico, pues no hay reportes de desaparecidos, los escombros serán retirados con mucho cuidado.

Recordó que la madrugada de este miércoles, a las 4:50 horas, se confirmó que se encontró el cuerpo de una persona en el edificio de Álvaro Obregón 286. “Los indicadores térmicos, los sensores apuntan a que no hay personas. Sin embargo, se abordarán los trabajos en este edificio partiendo de la línea de que pudiera haber otra persona”.

En ese sentido, expuso que “las labores de rescate las vamos a dar por concluidas una vez que todos los edificios colapsados estén al 100 por ciento en su intervención. No podemos descartar de ninguna manera que en algún momento podemos encontrar alguna persona que no haya sido reportado, que no haya sido previsto en listas, que no la haya manejado ningún testimonio”.

Ntx.