Conversaciones con The New York Times en la UNAM

UNAM Global

El diario The New York Times anunció que el próximo 19 de octubre se llevará a cabo, en las instalaciones de la UNAM, la serie “Conversaciones con The New York Times” con la participación de Paul Krugman, reconocido columnista del mismo medio; y Jorge Castañeda escritor mexicano y profesor en la Universidad de Nueva York.

Si deseas asistir al evento, es necesario realizar un pre-registro a través del siguiente enlace: http://bit.ly/2xfWs6j

¿Cuándo?

Jueves 19 de octubre de 2017

10:30 a. m.

¿Dónde?

Auditorio Alfonso Caso, UNAM

Cto. Escolar 1, Cd. Universitaria

Ciudad de México, México