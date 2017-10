Dra. Elizabeth Harney, PhD; Traducción: Alfonso López Collada

Artículo auditado

¿Pues qué, no se supone que el ejercicio es bueno?

Claro que no necesariamente puede sonarle como algo malo a todo mundo, abusar del ejercicio puede llevarnos a problemas difíciles; así que tal vez te preguntes, ¿existe la adicción al ejercicio? Después de todo, muchos estudios han demostrado los beneficios a la salud física y emocional que aporta el ejercicio, que es esencial para nuestro bienestar. Incluso, al contrario de lo que pasa con otras conductas adictivas, se nos anima a ejercitarnos más.

Sea como sea, sí existe la adicción al ejercicio… y puede tener muy consecuencias dañinas.

Cómo puede ser malo el ejercicio para la salud

Varias características distinguen el ejercicio saludable de la adicción al ejercicio. Para empezar, la adicción lleva a la inadaptación: en vez de mejorar la vida personal, causa más problemas. La adicción al ejercicio puede ser una amenaza para la salud, causando heridas y daños físicos debidos al descanso inadecuado, y en algunos casos (sobre todo si ocurre junto con un desorden alimenticio) a la desnutrición y otros problemas.

En segundo lugar, es persistente. Entonces, un adicto al ejercicio hace demasiado y durante demasiado tiempo sin darle oportunidad al cuerpo de reponerse. Todos nos excedemos alguna vez, y generalmente descansamos después. Pero la gente adicta al ejercicio lo hace durante horas todos los días, sin importar la fatiga ni los daños. Y como es la principal herramienta del individuo para manejar el estrés, cuando no puede hacer ejercicio experimenta ansiedad, frustración o incomodidad emocional.

Confusión y controversia sobre la adicción al ejercicio

Posiblemente la adicción más contradictoria de todas sea la del ejercicio. Lo mismo que es una conducta saludable y muy importante para la prevención y el tratamiento de una gama de padecimientos, el ejercicio puede ser un elemento efectivo en el tratamiento de otros problemas de salud mental.

Al ejercicio se le promueve como parte de un programa completo de recuperación de otras adicciones. Forma parte de nuevos y efectivos enfoques en el tratamiento de problemas mentales que comúnmente ocurren a la par de adicciones subyacentes como la depresión y el trastorno limítrofe de la personalidad (“borderline personality disorder, BPD). Así pues, es comprensible la confusión sobre cómo el ejercicio en sí puede ser una adicción.

Como otras adicciones conductuales, la idea de la adicción al ejercicio es controversial. Muchos expertos se oponen a la idea de que el ejercicio excesivo puede constituir una adicción, pues creen que tiene que intermediar una substancia psicoactiva que produzca síndromes –como el de la abstinencia– para que se pueda considerar una verdadera adicción. Aunque hay suficiente investigación que muestra que el ejercicio libera endorfinas (opioides producidos dentro de nuestro cuerpo), y que el ejercicio excesivo cause tolerancia a las hormonas y los neurotransmisores liberados, estos procesos psicológicos muchas veces no se consideran comparables a otras adicciones a substancias.

La adicción al ejercicio no está incluida dentro del “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5” (Manual DSM-5 de Diagnóstico y Estadísticas de Desórdenes Mentales) –el estándar por excelencia para el diagnóstico de desórdenes mentales–, pese a que varios autores han sugerido criterios para su diagnóstico.

El ejercicio excesivo se incluye en el DSM-5 como uno de los criterios del desorden alimenticio llamado “bulimia nerviosa”, junto con otras “conductas compensatorias” usadas para evitar subir de peso, como el vómito inducido y el mal uso de laxantes.

¿En qué se parece la adicción al ejercicio a otras adicciones?

Hay varias similitudes entre la adicción al ejercicio y a las drogas, incluso los efectos en el esado de ánimo, la tolerancia y la abstinencia.

Los neurotransmisores y el sistema de gratificación del cerebro han sido implicados en la adicción al ejercicio y a otros estimulantes. Por ejemplo, se ha encontrado que la dopamina juega un papel importante en los sistemas de recompensa en general, y que se ha determinado que un constante ejercicio excesivo influye en las zonas del cerebro que involucran dopamina.

Como otras substancias y conductas adictivas, el ejercicio se asocia con el placer y con un atractivo social, cultural o sub-cultural.

Estado físico saludable vs Adicción al ejercicio

Sólo el 8% de los asistentes a los gimnasios encajan en el criterio de “adictos al ejercicio”. En el patrón clásico de las adicciones, los adictos al ejercicio aumentan la cantidad de ejercicios para revivir los sentimientos de escape, o la euforia natural que sintieron antes con lapsos más breves de ejercicio. Reportan síntomas de abstinencia cuando no pueden hacer ejercicio, y tienden a regresar a niveles altos de esfuerzo luego de un lapso de abstinencia o de control. El tres por ciento de los usuarios de gimnasios sienten que no pueden parar de ejercitarse.

Si bien muchas razones para hacer ejercicio son comunes entre los practicantes, sean o no adictos –a la salud, condición física, control de peso, imagen corporal y descarga de estrés– la gente que se ejercita pero no es adicta cita otras razones que no comparte con los adictos, como son sociabilizar, la relajación y el tiempo consigo mismos.

La gente que está en riesgo de caer en adicción al ejercicio tiene dificultades en otras áreas de su vida, que le lleva a ejercitarse hasta niveles peligrosos. Sienten firmemente que el ejercicio es lo más importante de su vida, y lo usan para expresar emociones como ira, ansiedad y dolor, y para lidiar con el estrés laboral e interpersonal. Algunos saben que su exceso de ejercicio les ha causado conflictos con los miembros de su familia.

Una característica central de la adicción al ejercicio es el sentido de control que aporta sobre el estado de ánimo, el cuerpo y el entorno. También brinda un sentido de estructura. Irónicamente, como sucede con otras adicciones, la búsqueda de control eventualmente conduce a su pérdida sobre la capacidad de mantenerse en equilibrio con otras prioridades de la vida.

Si crees tener adicción al ejercicio,…

El ejercicio es una excelente manera de manejar el estrés y de enfrentar sentimientos negativos. Si tu necesidad de ejercicio es mayor que tu capacidad para manejar tus relaciones, tal vez necesites más ayuda, tanto para superar tu adicción como para encontrar maneras más sanas de manejarte. Platica con tu médico(a) sobre la mejor manera de tratar tu adicción.

Fuentes:

Adams, J. & Kirkby, R . “Excessive Exercise as an Addiction: A Review.” Addiction Research and Theory. 10:415-437. 2002.

Cox, R. & Orford, J. “A Qualitative Study of The Meaning of Exercise For People Who Could Be Labelled As ‘Addicted’ To Exercise – Can ‘Addiction’ Be Applied To High Frequency Exercising?” Addiction Research And Theory. 12:167–188. 2004.

Orford, J. Excessive Appetites: A Psychological View of Addictions. Second Edition. Chichester: Wiley. 2001.

Warner, R & Griffiths, M. “A Qualitative Thematic Analysis of Exercise Addiction: An Exploratory Study.” Int J Ment Health Addict 4: 13–26. 2006.

Traducción: Alfonso López Collada.