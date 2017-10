Los Partidos. Hablando Claro

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Quiero reafirmar como lo hice hace ocho días que la idea falsa de que se puede ganar-ganar, es eso, una idea falsa y un argumento para despojar a otros, nada más. Porque nada es en automático y los resultados siempre son parciales. Pensar que una única propuesta es la panacea, es algo que se pretende sobrenatural, no se da en la política.

La historia mas precisa la que habla de procesos reales, siempre es un compendio de acciones buenas, malas y regulares, generalmente entreveradas, que además no pueden ser juzgadas a plenitud, sino después de transcurridos otros procesos.

Sin embargo, con todas las limitaciones expresadas, hay que asomarse a los avances y a los deterioros que los sujetos de poder manifiestan en el presente. Para que en el contexto de los acontecimientos, su medio natural: la sociedad y sus instituciones se conozcan las características de la conducción del gobierno, sus antecedentes y su proyección teórica . Eso es el objetivo del análisis, que se tenga idea de quienes y como le pueden hacer los que quieren o dicen querer, hacer algo.

Razonar y tratar de prever los conflictos y su probable incidencia, promueve que no se tenga que recurrir al método de prueba-error, el del hombre primitivo; que para conocer, experimentaba en sí mismo, el sino de la vida y la muerte de manera determinante. El análisis aproxima y revela cursos probables de acción, no todos, pero sí los evidentes; en la lógica de los intereses de quienes participan en la arena política.

Los que no quieren que se analicen las cosas, son los que obcecados por su autoritarismo, no quieren rendir cuentas, ni explicar los modos de resolver los problemas; son quienes no son avalados por una trayectoria de resultados, ni por ningún examen de honestidad.

Los que desde una posición de simpatía o una organización compleja de complicidades estructuradas, arriban al poder mareando con promesas generales, cumpliendo las particulares de los grupos adictos solamente y pagando por el voto; en una trama de autoridades electorales puestas de tal manera que tienen compromiso de origen con los mismos, que se supone son parte del juicio. Me consta que así es y generalmente es el PRI, no todos los de ese partido, pero el núcleo rector; y los partidos carismáticos como el Morena, que se niegan rotundamente a reconocer a los ciudadanos derechos de disentir, de analizar y reclamar el manejo del poder y del dinero.

Son los que usan de esos recursos torcidos, porque en ambos casos para el PRI y para el Morena, la gente es masa, no ciudadanos libres.

Pero eso no quiere decir que los demás, ya la libraron. Unos los del PAN forman un partido de cuadros, con diferencias internas y los otros, los del PRD son de masas, pero masas que tienen disidencias, a veces excesivas. En un mundo de imperfecciones políticas, sin embargo no se puede decir que sean partidos de un solo hombre, como los es el Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado; Encuentro Social, de Flores, el PANAL que regentea un elbista, el Partido del Trabajo del testaferro de Raúl Salinas, Alberto Anaya o el PVEM del niño Verde.

Todos esos partidos como el Morena, no existirían si no tuvieran un cacique, uno que es el único en la agrupación que gana-gana, los demás son instrumentos llanos sin ideología, sin principios, sin reglas y sin trayectoria. ¿o me equivoco?

No son sino formas para recibir dinero de los contribuyentes, originadas en asambleas truqueadas, donde líderes que tienen nombre y apellido, ora llevan masas a una, ora las llevan a otra. Y los que saben los conocen. Pero eso es lo que hay, más los independientes, es decir los que pueden ser dependientes de las mafias de invasores de terrenos, o de empresarios quebrados que urgen subsidios del gobierno o sencillamente cobijados por los grupos delictivos, que quieren lo que jamás en su vida entenderán. No excluyo a los de buena fe, que son pocos; pero para quienes no fue diseñado el esquema.

En esas condiciones se quieren agrupar los del PRI con el PANAL, las dirigencias magisteriales hinchadas de dinero, que se reparten cargos entre el tricolor y el azul turquesa,; junto con el PANAL donde paran los hijos de políticos o los hijos políticos de los políticos todos del PRI, allí está Velasco o el hijo de Herrera Borunda, no digamos el yerno de Manlio, todos de las francachelas del niño Verde.

Y el Frente Ciudadano por México, que fue el primero en salir a la palestra con el PAN, que como le tiran al dirigente, parece que se quieren salir de allí los que compiten; con el PRD debilitado y el Movimiento Ciudadano que vale por Jalisco, porque Alfaro el alcalde de Guadalajara seguirá ganándoles a los demás jugadores locales y en otra alianza el Morena con los raulistas del partido del Trabajo.

Un panorama confuso, difuso y profusamente desalentador para el votante. De hecho tan distantes del pueblo que ni siquiera lo que a medias dijeron lo sostendrán, eso de “dar de su dinero” a los damnificados. Primero lo limitaron a lo del 2017 que ya termina, los que si le entraron y los demás, no dejan de esquivar el hecho de desprenderse de algo que para México a fin de cuentas no le representa nada, ningún avance en la democracia y menos en la calidad del gobierno.

En la penumbra el PRI paradójicamente como señale hace una semana, es el único que tiene una propuesta, más bien una anti propuesta, para ver si perdiendo, sobrevive: eliminando a los plurinominales. Los demás deben irse a fondo reduciendo liderazgos inflados y olvidarse de seguirse ostentando como si fueran los próceres de verdad.