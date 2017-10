Técnico Jaime Lozano, sin ultimátum en Gallos Blancos

Querétaro.- El director técnico Jaime Lozano negó que tuviera un ultimátum por parte de la directiva del equipo de Querétaro, sin embargo, es consciente de que en su puesto los resultados son los que hablan.

“De momento nada pero al final así se ha manejado conmigo esta directiva, cada partido es una final, no es necesario saber eso. Sabemos que el técnico depende de resultados y si no los tengo y si no los estoy teniendo, sé que el ultimátum está ahí siempre latente”, manifestó.

En conferencia de prensa, Lozano dijo que por el momento no piensa en hacerse a un costado de Gallos Blancos, aunque los resultados no sean del todo positivos y de paso se encuentren en los últimos lugares de la zona de descenso.

“En México se habla mucho de qué cambio de técnico y ganas, yo cuando llegué no ganamos empatamos con Cruz Azul, entonces una solución inmediata por el cambio anímico sí, yo el día que vea que el equipo no trabaja como quiero, no trabaja como espero, que no me respaldan yo sin duda que lo pensaría seriamente”, afirmó.

Sobre el mismo punto del cambio de timonel, abundó: “Yo estaba revisando los últimos torneos al equipo le ha costado trabajo no creo que sea la solución, la solución inmediata posiblemente también vimos un Pumas que cambió de técnico y ve como quedó, entonces no te garantiza nada”.

Con 10 unidades, Querétaro marcha en el décimo cuarto escalón del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX y acumula nueve partidos seguidos sin ganar entre Liga y Copa MX, por lo que ahora queda entrenar para lograr los resultados esperados.

“Trabajar, que hay que sacar victorias lo que se viene diciendo y no es por este resultado desde la fecha uno se viene diciendo que hay que ganar partidos hay que alejarse del tema porcentual, y sabemos que es en lo que estamos metidos y vamos a hacer todo lo posible para sacarlos de ahí”, concluyó.

Ntx