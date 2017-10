Bárbara López experimentará lo que es ser mamá en “Papá a toda madre”

México. La actriz Bárbara López experimentará lo que es ser mamá en la nueva telenovela “Papá a toda madre”, la cual se estrenará el próximo lunes 23 de octubre por el canal Las Estrellas.

En la historia da vida a “María Cruz”, una activista ambiental chiapaneca a quien la maternidad le llega de sorpresa, por lo que decide ser una madre soltera; sin embargo, debido a problemas legales tiene que dejar a su pequeña en manos de su padre (Sebastián Rulli).

“Éste es un personaje que muero de ganas por interpretar, porque es diferente a todo lo que he hecho, para empezar nunca he interpretado el papel de una madre, por supuesto que actoralmente me va a dejar mucho, aunque es un reto para mí”, dijo la actriz en entrevista con Notimex.

Respecto al desarrollo de su papel mencionó que es una parte importante plasmar estos personajes de la sociedad dentro de las producciones, puesto que hoy en día no se les brinda el apoyo y el valor requeridos a las madres solteras.

De igual manera aseguró que “María Cruz” será el ejemplo de aquellas mujeres que toman el rol de madre y padre a la vez, pero además resaltará la relación mamá-hija que se puede llegar a tener debido al pensamiento tan liberal que caracteriza a una activista.

Dijo que el retratar a alguien pro-ambiente es algo que no se ha visto en otras producciones, “ésta es una historia original de Pedro Armando Rodríguez y en verdad me gustó mucho esta idea de hacer un personaje nuevo y diferente”.

A pesar de no ser un papel tan común, afirmó que no fue difícil llevarlo a cabo puesto que ha tenido contacto con diversas personas activistas, además de tener el suficiente conocimiento sobre el tema.

Por otra parte, respecto al tema central de la novela donde cuatro padres, por azares del destino, tienen que hacerse cargo de sus hijos, López mencionó:

“Reflejar esta realidad es muy importante, porque pienso que hoy en día se vive un momento en el que se busca la igualdad de género o una armonía de géneros, entonces esta novela nos abre con respecto a los roles que a cada quien le corresponden”.

Bárbara López comenzará grabaciones este 13 de octubre. “Papá a toda madre” es protagonizada por Sebastián Rulli y Maite Perroni, mientras que el resto del elenco lo complementa Raúl Araiza, Ana La Salvia, Sergio Mur, Verónica Montes, Verónica Jaspeado y Mark Tacher, entre otros.

Ntx