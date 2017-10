Renata Notni debuta en teatro con “Blanca Nieves. Un musical de cuento”

México.- Aunque suma un gran número de telenovelas en su trayectoria, la actriz Renata Notni no había probado su talento en el teatro, por lo que a partir del 14 de octubre hará su debut como estelar de la obra “Blanca Nieves. Un musical de cuento”.

En este proyecto compartirá créditos con Horacio Pancheri, Julio Alegría y Matías Race, bajo la dirección de Mauricio Castillo y la producción de la argentina Cecilia Galliano, quien también incursiona en esta faceta.

“Es la primera vez que hago teatro. No es porque no haya querido hacerlo sino porque no se había dado la oportunidad y me había ligado de una novela a otra. Es una responsabilidad muy grande porque sabes que no hay segunda toma, pero aquí estoy y daré lo mejor de mí”, platicó Renata Notni.

Dijo que hasta el momento se siente segura de que está haciendo un buen papel, pero todo se definirá cuando se levante el telón y el público aplauda su trabajo o le reclame.

Entre lo más complicado, mencionó, ha sido cantar. Si bien tiene preparación en el arte, asegura que de pronto se le salen unos “gallos” (desentona) y debe pulirlos. “Sobre todo sucede cuanto tenemos que bailar, hay que hallar la coordinación”.

Cecilia Galliano explicó que interpretarán el clásico cuento de Walt Disney, pero con unos ajustes para hacerlo más divertido e interesante para la gente que acuda.

“Habrá muchos segmentos de comedia y magia, con la participación de bailarines, acróbatas y, por supuesto, los siete enanos. Llevamos ensayando desde hace varias semanas en busca de no decepcionar a los espectadores”, destacó la actriz, quien dará vida a la malvada bruja.

Galliano explicó que para lograr esta producción se dedicó a estudiar, por lo que aclaró no ser una improvisada.

“Hice un diplomado de Producción, de lo contrario no me aventaría a tomar una responsabilidad tan grande como una obra de teatro, y más siendo musical y con un elenco como este”, comentó.

“Blanca Nieves. Un musical de cuento” se presentará a partir del 14 de octubre en el Gran Teatro Moliére de esta ciudad, los días sábado y domingo con funciones a las 11:00 y 13:30 horas por seis semanas.

